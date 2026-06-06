సంబంధిత వార్తలు
- రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం కృషి చేస్తాను : లింగమనేని రమేష్
- జనసేన రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా లింగమనేని రమేష్
- గోవా స్టైల్లో ఏపీలో షాక్స్ బీచ్..
- ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం- 2.5 కోట్ల సీడ్ బాల్స్ తయారీని ప్రారంభించిన పవన్
- ఢిల్లీ-చెన్నై గ్రాండ్ ట్రంక్ ఎక్స్ప్రెస్పై రాళ్లు, బరువైన వస్తువులతో దాడి.. లోకో పైలట్కు తీవ్రగాయాలు
గొడ్డలి పార్టీ ఆగడాలు శృతిమించితే వదిలిపెట్టబోం : సీఎం చంద్రబాబు హెచ్చరిక
గొడ్డలి పార్టీ ఆగడాలు శృతిమించితే వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదని, అందువల్ల గొడ్డలి పార్టీ నేతలు వళ్లు దగ్గరపెట్టుకుని ఉండాలని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు హెచ్చరించారు. ఎన్టీఆర్ భవన్లో శిక్షణ పొందుతున్న టీడీపీ క్లస్టర్ ఇన్చార్జిలతో ఆయన సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, కార్యకర్తలను నాయకులుగా తీర్చిదిద్దేందుకే ఈ తరహా శిక్షణా శిబిరాలను నిర్వహిస్తున్నామని వెల్లడించారు.
'పార్టీకి ఓటమి లేదు.. రాదు.. అనే స్థాయిలో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాం. కార్యకర్తలు కూడా ప్రజలకు మంచి చేయాలి.. నాయకులుగా ఎదగాలనే సంకల్పం తీసుకోవాలి. అధికారంలో ఉన్నాం.. సహనం, ఓపిక అవసరం' అని చెప్పారు. సర్వేలు చేయిస్తున్నామని.. తప్పులు చేసిన వారిని వదిలించుకుంటామని పేర్కొన్నారు. అలాగే, గొడ్డలి పార్టీ నేతల ఆగడాలు శృతి మించితే వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదని ఆయన హెచ్చరించారు.
మేం జంతువులం కాదు మౌనంగా ఉండటానికి : ప్రకాష్ రాజ్
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ను ఉద్దేశించి నటుడు ప్రకాష్ రాజ్కు బెదిరింపులు వస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో నిత్యం చురుకుగా ఉండే ప్రకాష్ రాజ్.. సామాజిక, రాజకీయ అంశాలపై తన అభిప్రాయాలను నిర్మొహమాటంగా వెల్లడిస్తుంటారు. తాజాగా జనసేన పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి, ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు పెట్టిన పోస్ట్పై ప్రకాశ్ రాజ్ స్పందించారు. నాయకుడికి అన్నీ తెలుసని ఆయన మాటే శాసనం అని నాగబాబు పోస్ట్ పెట్టారు. నాయకుడి మాటను అనుసరించాలని కోరారు. ఎలాంటి సందేహాలు పెట్టుకోవద్దని విజ్ఞప్తి చేస్తూ పవన్ ఫొటోను పంచుకున్నారు.
ఈ పోస్టుపై ప్రకాశ్ రాజ్ స్పందించారు. 'మీ సందేహాలను పక్కనపెట్టండి. మౌనంగా నాయకుడిని అనుసరించండి అనడంలో మీ ఉద్దేశం ఏంటి. మేం జంతువులం కాదు మౌనంగా బతకడానికి. ఈ బెదిరింపులు వద్దు నాగబాబు గారు. ప్రశ్నించడం మా హక్కు. ఏ నాయకుడైనా, నేనే నాయకుడిని అనుకున్నవాడైనా, సమాధానం ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఉంటుంది' అని తన పోస్టులో రాసుకొచ్చారు.
త్రిషతో కలిసి అప్పుడు పెళ్లికి.. ఇప్పుడు అజిత్ ఇంటికి విజయ్.. ఇది అవసరమా? (video)
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్.. త్రిషతో కలిసి కనిపించారు. గతంలో ఓ పెళ్లి వేడుకలో మ్యాచింగ్ సంప్రదాయ దుస్తుల్లో మెరిసిన త్రిష- విజయ్.. ప్రస్తుతం హీరో అజిత్ ఇంటికి వెళ్లారు. ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తరువాత విజయ్.. త్రిషతో కలిసి కనిపించడం ఇదే మొదటిసారి. ప్రముఖ నటుడు అజిత్ కుమార్ తల్లి మోహిని మణి కన్నుమూసిన విషయం తెలిసిందే. ఆయనను పరామర్శించడానికి విజయ్, త్రిష కలిసి వెళ్లారు. ఒకే కారులో ట్రావెల్ చేసినట్లు చెబుతున్నారు. చెన్నై ఈస్ట్ కోస్ట్ రోడ్లోని అజిత్ ఇంటికి వెళ్లారు. ఆయనను పరామర్శించారు. మోహిని మణి భౌతిక కాయానికి నివాళి అర్పించారు. ఆ సమయంలో త్రిష ఆయన వెంటే ఉన్నారు. త్రిష కూడా అజిత్, ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. అయితే విజయ్ ఎక్కడికెళ్లినా త్రిషను వెంటబెట్టుకుని వెళ్లడంపై సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్ మొదలయ్యాయి. త్రిషను ఐరన్ లెగ్గా ఏకిపారేస్తున్నారు.
సమాజంలో జరిగే విషయాలక సినిమాలతో ముడిపెట్టొద్దు : అనసూయ
సినిమా అనేది ఒక కల్పిత కథ అని, దానికి సినిమాకు ముడిపెట్టొద్దని ప్రముఖ యాంకర్, సినీ నటి అనసూయ అన్నారు. అలాగే, సమాజంలో జరిగే ఏ ఒక్క విషయాన్ని సినిమాకు ముడిపెట్టవద్దని ఆమె కోరారు. తన సోషల్ మీడియా వేదికగా చిత్రంగంపై బాధ్యత, సృజనాత్మక స్వేచ్ఛ గురించి ఆమె ఓ పోస్ట్ పెట్టారు. అందులో అనేక అంశాలను ఆమె ప్రస్తావించారు.
సోదరి ఇస్బెల్లా కైఫ్, సోదరుడు సెబస్టీన్కు కారు కూడా ఇవ్వని కత్రినా, ఆటోలో తిరుగుతున్నారు, వీడియో
విదేశం నుంచి తన సోదరి కత్రినా కైఫ్ను కలుసుకునేందుకు ఆమె చెల్లలు ఇస్బెల్లా కైఫ్, సోదరుడు సెబాస్టీన్ వచ్చారట. ఐతే వారు ముంబైలో పలుచోట్ల తిరిగేందుకు ఎంతో ఆసక్తి చూపించారట. మరి అంతటి ఆసక్తి వున్నప్పుడు వారికి నచ్చిన ప్రాంతాలు ఏమిటో చూపించాల్సిన బాధ్యత కత్రినాకి వుంది కదా. ఐతే కత్రినా కైఫ్ మాత్రం తన సోదరసోదరీమణుల కోసం కనీసం కారు కూడా అరేంజ్ చేయలేదట. మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు నగరంలో తిరిగి చూసి రండి అని చెప్పిందంట కానీ కారు మాత్రం ఇవ్వలేదట. దానితో వాళ్లిద్దరూ ఆటో మాట్లాడుకుని అక్కడి నుంచి వెళ్లారట.
A.R Rahman: అట్టారీ సరిహద్దులో BSF జవాన్లకు ఏ.ఆర్. రెహమాన్ సంగీత నివాళి
Ayesha: అందంతో పాటు పర్ ఫార్మెన్స్ తో అలరించేలా సుధీర్స్ జోకర్ లో అయేషా
సుడిగాలి సుధీర్ హీరోగా నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "సుధీర్స్ జోకర్". బిగ్ బాస్ ఫేమ్ అయేషా ఈ చిత్రంతో హీరోయిన్ గా పరిచయం కాబోతోంది. ఈ చిత్రంలో అభిరామి, మురళీ శర్మ, అజయ్ ఘోష్, రమేష్ ఇందిరా, విష్ణు ఓయ్, మురళీధర్ గౌడ్ ఇతర కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని విజయ్ డొంకాడ, శ్రీధర్ మక్కువ నిర్మిస్తున్నారు. పీఎస్ సునీల్ పుప్పాల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.