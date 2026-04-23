మహిళా బిల్లుకు మద్దతు తెలుపడం పులి మీద స్వారీ చేయడమే : సీపీఐ నారాయణ
నియోజకవర్గాల పునర్విభజన వల్ల దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు అపారనష్టం కలుగుతుందని సీపీఐ సీనియర్ నేత నారాయణ ఆరోపించారు. ఈ విషయం తెలిసి కూడా ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్లు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి మద్దతు ఇస్తూ పులిమీద స్వారీ చేస్తున్నారని ఆయన అన్నారు.
ఇదే అంశంపై ఆయన మాట్లాడుతూ, డీలిమిటేషన్ బిల్లు వల్ల దక్షిణాది రాష్ట్రాలు తమ ప్రాధాన్యతను కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందన్నారు. కేవలం సీట్ల సంఖ్య పెరగడం వల్ల ప్రయోజనం ఉండదని, అది అభివృద్ధిని కుంటుపరుస్తుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
పునర్విభజన వల్ల పార్లమెంట్లో దక్షిణాది రాష్ట్రాల గొంతు నొక్కబడుతుందని, ఈ విషయాన్ని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వంటి సీనయిర్ రాజకీయ నేతలు గుర్తించకపోవడం విచారకరమన్నారు. దక్షిణాదిలో బీజేపీకి ఆదరణ లేదన్నఉద్దేశ్యంతో ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో సీట్లను పెంచుకుని పార్లమెంట్లో ఏకపక్షంగా బిల్లును ఆమోదించుకోవాలని కేంద్రం చూస్తోందని ఆరోపించారు.
మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును సాకుగా చూపి, దాని వెనుక డీలిమిటేషన్ బిల్లును తీసుకురావడం బీజేపీ వేస్తున్న పెద్ద ఎత్తుగడ అని నారాయణ విమర్శించారు. నరేంద్ర మోడీ, అమిత్ షా వంటి నేతలకు చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్ మద్దతు తెలుపడం పులి మీద స్వారీ చేయడమేనని, ఇది భవిష్యత్లో రాష్ట్రానికి ప్రమాదకరమని హెచ్చరించారు.