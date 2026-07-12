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  4. ap cm Chandrababu Visits Pawan Kalyan in Mumbai Post Shoulder Surgery
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 12 July 2026 (17:41 IST)

ముంబై ఆస్పత్రిలో పవన్‌కు ఆపరేషన్ - పరామర్శించిన సీఎం చంద్రబాబు

pawan operation
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 12 Jul 2026 (17:41 IST)
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ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్‌కు ముంబైలోని కోకిలా బెన్ ధీరూభాయ్ అంబానీ ఆస్పత్రిలో శనివారం కుడిభుజానికి ఆపరేషన్ జరిగింది. ఆయనను ఏపీ సీఎం, టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు ఆదివారం పరామర్శించారు. ప్రత్యేకంగా ముంబై వెళ్లిన చంద్రబాబు వెళ్లి పవన్‌ను పరామర్శించి ఆరోగ్య పరిస్థితిపై వాకబు చేశారు. త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.
 
ఆర్థోపెడిక్‌ సర్జన్, స్పోర్ట్స్‌ మెడిసిన్‌ నిపుణులు డాక్టర్‌ దిన్షా పార్థీవాలా నేతృత్వంలో వైద్యుల బృందం పవన్‌ కుడి భుజానికి శనివారం సర్జరీ చేసింది. రొటేటర్‌ కఫ్‌ గాయంతో పాటు భుజానికి అవల్షన్‌ ఫ్రాక్చర్‌ ఉండటంతో ఈ శస్త్రచికిత్స అవసరమైంది. మరికొన్ని రోజుల తర్వాత ఎడమ భుజానికీ శస్త్రచికిత్స చేయనున్నారు. 
 
ఏప్రిల్‌లో పవన్‌ కల్యాణ్‌ ముక్కుకు శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నారు. ఈ సందర్భంలో పలు వైద్య పరీక్షలు చేశారు. అప్పుడే భుజాలకు రొటేటర్‌ కఫ్‌ గాయాలు, మజిల్‌ టేర్స్‌ తీవ్రస్థాయిలో ఉన్నట్లు వైద్యులు గుర్తించారు. వీలైనంత త్వరగా ఆపరేషన్‌ చేయాలని వైద్యులు సూచించారు. దీంతో పవన్‌ ముంబయి వెళ్లి శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నారు. 
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ఠాగూర్

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