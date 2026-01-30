ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ రూ. 100 కోట్ల విరాళం.. గుంటూరు ఆస్పత్రిలో ఆ కేంద్రం ప్రారంభం
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు శుక్రవారం గుంటూరులోని ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రిలో రూ. 100 కోట్ల విలువైన మాతా శిశు సంరక్షణ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు.
గుంటూరు వైద్య కళాశాల (జిఎంసి) పూర్వ విద్యార్థుల విరాళాలతో నిర్మించిన డాక్టర్ కనూరి - జింఖానా మదర్ అండ్ చైల్డ్ హాస్పిటల్, 2.7 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో నిర్మించిన ఐదు అంతస్తుల కేంద్రం 600 పడకలతో కూడి ఉంది.
ప్రారంభోత్సవ సభలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్య కుమార్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ, జిఎంసి పూర్వ విద్యార్థులు ఈ కేంద్రానికి అందించిన రూ. 100 కోట్ల విరాళం దేశంలోనే ఒక పూర్వ విద్యార్థుల సంఘం ఇచ్చిన అతిపెద్ద విరాళం కావచ్చని అన్నారు.
ఈ కేంద్రానికి 2018లో శంకుస్థాపన చేయగా, వైద్య పరికరాలు, ఫర్నిచర్, ఇతర అవసరమైన సౌకర్యాల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అదనంగా రూ. 27 కోట్లు మంజూరు చేసింది.