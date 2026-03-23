అనకాపల్లిలో రూ.1.36 లక్షల కోట్ల విలువైన స్టీల్ ప్లాంట్.. సీఎం చంద్రబాబు శంకుస్థాపన
Steel Plant in Anakapalli
అనకాపల్లి జిల్లా, నక్కపల్లి మండలం, రాజయ్యపేటలో రూ. 1.36 లక్షల కోట్ల విలువైన ఆర్సెలార్ మిట్టల్ నిప్పాన్ స్టీల్ ఇండియా ఉక్కు కర్మాగారానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సోమవారం శంకుస్థాపన చేశారు.
ఏటా 17.8 మిలియన్ టన్నుల ఉత్పత్తి సామర్థ్యం కలిగిన ఈ కర్మాగారం, రెండు దశల్లో 5,465 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఏర్పాటు కానుంది. దీని ద్వారా ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా లక్ష ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి.
కేంద్ర ఉక్కు, భారీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి హెచ్.డి. కుమారస్వామి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి కె. పవన్ కళ్యాణ్, ఆర్సెలార్ మిట్టల్ ఛైర్మన్ లక్ష్మీ మిట్టల్, ఏఎంఎన్ఎస్ ఇండియా ఛైర్మన్, ఆర్సెలార్ మిట్టల్ సీఈవో ఆదిత్య మిట్టల్, అలాగే ఏఎంఎన్ఎస్ ఇండియా చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ దిలీప్ ఊమెన్లతో కలిసి ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు.
మొదటి దశలో, ఈ ఉక్కు కర్మాగారం సంవత్సరానికి 7.3 మిలియన్ టన్నుల ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది, రెండవ దశలో ఈ సామర్థ్యం సంవత్సరానికి 10.5 మిలియన్ టన్నులకు చేరుకుంటుంది. అంతేకాకుండా, ఏఎంఎన్ఎస్ ఇండియా ఈ ఉక్కు కర్మాగారానికి అనుసంధానంగా 316 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో, రూ. 11,198 కోట్ల పెట్టుబడితో 50 మిలియన్ టన్నుల సామర్థ్యం కలిగిన ఒక ప్రత్యేక నౌకాశ్రయాన్ని నిర్మించనుంది. దీని ద్వారా అదనంగా మరో 6,000 ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి.
ఏఎంఎన్ఎస్ ఇండియా చేపట్టిన ఈ గ్రీన్ఫీల్డ్ ఉక్కు కర్మాగారం, భారతదేశ ఉక్కు మార్కెట్లో కీలక పాత్ర పోషించనుంది. ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం వేగవంతంగా పూర్తి కావడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎల్లప్పుడూ సహకారం అందిస్తుంది.
అలాగే, ఈ ఉక్కు కర్మాగారాన్ని జాతీయ రహదారి-16 (ఎన్హెచ్-16)తో అనుసంధానించేందుకు గాను, నాలుగు వరుసల రహదారి విస్తరణ పనులు కూడా చేపట్టబడ్డాయి.