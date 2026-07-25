గుంతకల్లు- బళ్లారి మధ్య 3వ- 4వ రైల్వే లైన్ల నిర్మాణానికి ఆమోదం.. బాబు, పవన్ థ్యాంక్స్
గుంతకల్లు- బళ్లారి మధ్య 3వ- 4వ రైల్వే లైన్ల నిర్మాణానికి ఆమోదం తెలిపినందుకు గాను, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి, కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
Pawan kalyan
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన జరిగిన ఆర్థిక వ్యవహారాల క్యాబినెట్ కమిటీ సమావేశం, జూలై 24న కర్ణాటక మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల పరిధిలోని బళ్లారి-గుంతకల్లు సెక్షన్లో సుమారు రూ. 1,264 కోట్ల వ్యయంతో 3వ మరియు 4వ లైన్ల నిర్మాణానికి ఆమోదం తెలిపింది.
సమగ్ర ప్రణాళిక, సంబంధిత వర్గాల సంప్రదింపుల ద్వారా మల్టీ మోడల్ కనెక్టివిటీ, లాజిస్టిక్ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడంపై దృష్టి సారిస్తూ, పీఎం-గతి శక్తి జాతీయ మాస్టర్ ప్లాన్ ఆధారంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ రూపొందించబడింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రజలు, సరుకులు, సేవల రవాణాకు అతుకులు లేని అనుసంధానతను కల్పిస్తుంది.
కర్ణాటక - ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల పరిధిలోని మొత్తం 3 జిల్లాలను ఇది కవర్ చేయడంతో పాటు, భారతీయ రైల్వేల ప్రస్తుత నెట్వర్క్ను సుమారు 46 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరిస్తుంది. ప్రతిపాదిత మల్టీ-ట్రాకింగ్ ప్రాజెక్ట్ సుమారు ఏడు లక్షల జనాభా కలిగిన దాదాపు 99 గ్రామాలకు రవాణా సౌకర్యాలను మెరుగుపరుస్తుంది. ఈ సామర్థ్య పెంపుదల వల్ల బళ్లారి కోట, శ్రీ కుమార స్వామి ఆలయం వంటి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అనేక ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతాలకు రైలు రవాణా సౌకర్యాలు మెరుగుపడతాయి.