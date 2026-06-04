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ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం.. నేను సైకిల్ తొక్కుతాను.. బాబు పిలుపు
ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని జూన్ 5న తాను సైకిల్ తొక్కుతానని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు. గురువారం ఎక్స్ వేదికగా పోస్ట్ చేసిన ఒక సందేశంలో, పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించడం మనందరి ఉమ్మడి బాధ్యత అని ఆయన ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు.
Chandra babu
ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రజలు సైకిళ్లు, ఈ-సైకిళ్లను (విద్యుత్ సైకిళ్లను) వినియోగించాలని ముఖ్యమంత్రి కోరారు. శుక్రవారం విశాఖపట్నంలో పర్యటన సందర్భంగా, తాను సైకిల్పై ప్రయాణిస్తూ, పర్యావరణ పరిరక్షణ సందేశాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లడానికి కృషి చేస్తానన్నారు. ఈ గొప్ప కార్యక్రమంలో భాగస్వాములయ్యేందుకు అందరూ ఏకం కావాలని, తనకు సహకారం అందించాలని బాబు తెలియజేశారు.
ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని అర్థవంతంగా నిర్వహించేందుకు ప్రజలందరూ కలిసి రావాలని, సహకరించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రజలు మొక్కలు నాటి, పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించాలని బాబు పిలుపునిచ్చారు.
సహజ వనరులను పరిరక్షించడానికి, అలాగే గాలి, నీరు, నేల కాలుష్యాన్ని నివారించడానికి మనమందరం కలిసి కృషి చేద్దామని తెలిపారు. పచ్చదనాన్ని పెంపొందించడం, ఇంధనాన్ని పొదుపు చేయడం అత్యంత ఆవశ్యకమని ఆయన ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు.
ఇకపోతే, పలు కార్యక్రమాలలో పాల్గొనేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు జూన్ 5- 8 తేదీలలో విశాఖపట్నంలో పర్యటించనున్నారు. జూన్ 5న, నగరంలో జరగనున్న 'సముద్ర ఆహార ఉత్పత్తుల ఎగుమతులపై జాతీయ సదస్సు'లో ముఖ్యమంత్రి పాల్గొంటారు.
అలాగే, విశాఖ ఆర్థిక మండలి పురోగతిని సమీక్షించేందుకు ఆయన ఒక సమావేశానికి అధ్యక్షత వహిస్తారు. జూన్ 8న, ఆయన సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఫర్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ను సందర్శించనున్నారు. అంతేకాకుండా, సాగర్ నగర్లోని కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ రూమ్' కార్యకలాపాలను సమీక్షించనున్నారు.
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