సింగపూర్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రుల బృందం... హోం మంత్రితో భేటీ
ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రుల బృందం సింగపూర్లో తమ అధికారిక పర్యటనను కొనసాగిస్తోంది. ఈ పర్యటనలో భాగంగా వారు పాలనను, ప్రజా సేవల పంపిణీని మెరుగుపరచడమే లక్ష్యంగా సాగే ఒక వారం రోజుల శిక్షణా కార్యక్రమానికి హాజరవుతున్నారు. బుధవారం ఉదయం, మంత్రులు సింగపూర్ హోం మంత్రి కె. షణ్ముగమ్ను కలిశారు.
దేశంలోని ప్రజా భద్రతా చర్యలు, న్యాయపరమైన వ్యవస్థ గురించి ఆయన మంత్రులకు వివరించారు. సమర్థవంతమైన పాలన ద్వారా సింగపూర్ తన పౌరుల భద్రతను, రక్షణను ఏ విధంగా కల్పిస్తుందనే అంశంపై ఈ సమావేశం ప్రధానంగా దృష్టి సారించింది.
ఈ శిక్షణా కార్యక్రమంలో భాగంగా, మంత్రులు.. దేశమే ప్రథమం-పాలన రాజకీయ జవాబుదారీతనం అనే అంశాలపై జరిగే సమావేశాలకు కూడా హాజరుకానున్నారు. ఈ మంత్రుల బృందంలో అనిత, నారాయణ, బి.సి. జనార్దన్ రెడ్డి, అనగాని సత్య ప్రసాద్, అచ్చెన్నాయుడు, సత్య కుమార్ ఉన్నారు.