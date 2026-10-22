ఏపీ నకిలీ వాట్సాప్ ఛానల్పై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలి.. పవన్ ఆదేశాలు
ఆంధ్రప్రదేశ్ పేరుతో నడుస్తున్న ఒక నకిలీ వాట్సాప్ ఛానెల్పై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గురువారం ఆదేశించారు. ఈ అనధికారిక ఛానెల్, కార్యాలయం గుర్తింపును దుర్వినియోగం చేస్తూ తప్పుదోవ పట్టించే సమాచారాన్ని, సంబంధం లేని కంటెంట్ను వ్యాప్తి చేస్తోందని ఉప ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
ఈ అనధికారిక ఛానెల్ కార్యాలయం గుర్తింపును దుర్వినియోగం చేస్తూ, తప్పుదోవ పట్టించే సమాచారాన్ని, సంబంధం లేని కంటెంట్ను వ్యాప్తి చేస్తోంది. ఇలా నకిలీ గుర్తింపును ఉపయోగించడం, ఉద్దేశపూర్వకంగా తప్పుడు సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేయడం ఆమోదయోగ్యం కాదు. వీరిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఉప ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం పేర్కొంది.
నకిలీ వాట్సాప్ ఛానెల్ను నిర్వహిస్తున్న వారిపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేస్తున్నామని, వారిపై కఠినమైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని పవన్ కళ్యాణ్ తెలిపారు. ఈ నకిలీ వాట్సాప్ ఛానెల్లోని సమాచారాన్ని నమ్మవద్దని, అనుసరించవద్దని లేదా ఇతరులకు పంపవద్దని ఆయన ప్రజలను కోరారు.
అధికారిక సమాచారం, తాజా అప్డేట్ల కోసం, డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయానికి చెందిన అధికారిక సోషల్ మీడియా ఖాతాలను, ధృవీకరించబడిన వాట్సాప్ ఛానెల్ను మాత్రమే అనుసరించాలని సూచించారు. "ప్రభుత్వ కార్యాలయ గుర్తింపును దుర్వినియోగం చేయడాన్ని సహించేది లేదు. బాధ్యులపై చట్టప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం" అని ఆ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.