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  4. AP Deputy CM Pawan Kalyan Undergoes Successful Shoulder Surgery at Mumbai Hospital
Written By సెల్వి
Last Updated : Saturday, 11 July 2026 (12:21 IST)

మూడున్నర గంటల పాటు పవన్‌ కుడిభుజానికి శస్త్రచికిత్స

Pawan Kalyan
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 11 Jul 2026 (12:21 IST)
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Pawan Kalyan
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ శనివారం ఉదయం ముంబైలోని కోకిలాబెన్ ధీరూభాయ్ అంబానీ ఆసుపత్రిలో శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నారు. ఆయన శుక్రవారమే ఆసుపత్రిలో చేరారు. అధికారిక ప్రకటన ప్రకారం, పవన్ కళ్యాణ్ రెండు భుజాలలోని రోటేటర్ కఫ్, కండరాలకు తీవ్రమైన గాయాలయ్యాయి. 
 
వైద్య పరీక్షల అనంతరం, వీలైనంత త్వరగా శస్త్రచికిత్స చేయించుకోవాలని వైద్యులు సోమవారమే ఆయనకు సూచించారు. అయితే, అప్పటికే నిర్ణయించుకున్న అధికారిక కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసిన తర్వాతే శస్త్రచికిత్స చేయించుకుంటానని ఆయన వైద్యులకు తెలిపారు. 
 
ఆ పనులన్నీ పూర్తయ్యాక, శనివారం ముంబైలో ఆయనకు శస్త్రచికిత్స జరిగింది. ఒకేసారి రెండు భుజాలకు శస్త్రచికిత్స చేస్తే కోలుకునే సమయంలో తీవ్రమైన నొప్పి ఉంటుందని వైద్యులు తెలిపారు. అందుకే, ఆయన కుడి భుజంలోని రోటేటర్ కఫ్ గాయానికి మాత్రమే శస్త్రచికిత్స చేశారు. 
 
శుక్రవారం నాడు పలు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు. వైద్యుల సమాచారం ప్రకారం, ఈ శస్త్రచికిత్స సుమారు మూడున్నర గంటల పాటు జరిగింది. ఎడమ భుజానికి సంబంధించిన శస్త్రచికిత్సను రెండు నెలల విరామం తర్వాత నిర్వహించే అవకాశం ఉంది.
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సెల్వి

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