కుంకీ ఏనుగులకు స్వాగతం పలికిన ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ (video)
అటవీ- వన్యప్రాణుల నిర్వహణ కార్యకలాపాల కోసం పార్వతీపురానికి తరలిస్తున్న కుంకీ ఏనుగులకు, అమరావతిలోని తన క్యాంప్ కార్యాలయం వద్ద ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి, అటవీ, పర్యావరణ, వన్యప్రాణుల శాఖ మంత్రి శుక్రవారం ఘన స్వాగతం పలికారు.
Pawan Kalyan
పవన్ కళ్యాణ్ ఆ ఏనుగులపై పూల రేకులు చల్లి స్వాగతం పలకడమే కాకుండా, వాటికి ఆహారాన్ని కూడా తినిపించారు. కుంకీ ఏనుగుల సంరక్షణను సక్రమంగా చూసుకోవాలని, పార్వతీపురం వాతావరణానికి అవి అలవాటు పడేలా అవసరమైన అన్ని చర్యలు చేపట్టాలని పవన్ కళ్యాణ్ అటవీ శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు.
మొత్తం ఆరు కుంకీ ఏనుగులలో జయంత్, అభిమన్యు అనే రెండు ఏనుగులను పార్వతీపురంలోని గుచిమి క్యాంప్కు తరలిస్తున్నారు. వీటిని అక్కడికి పంపే ముందు పాలమనేరు ఏనుగుల శిక్షణ కేంద్రంలో ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చారు. పల్నాడు, చిత్తూరు, అల్లూరి సీతారామరాజు, ఇతర జిల్లాల్లోని వ్యవసాయ పొలాలను ధ్వంసం చేస్తున్న అడవి ఏనుగుల గుంపును అదుపు చేయడానికి శిక్షణ పొందిన 'కుంకీ' ఏనుగులను రంగంలోకి దించారు.
ఒడిశా సరిహద్దు మీదుగా ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి ప్రవేశిస్తున్న అడవి ఏనుగులు విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లో పంటలకు భారీ నష్టం కలిగిస్తూ, స్థానిక ప్రజలకు ముప్పుగా పరిణమించాయి. గతంలో ఇలాంటి కార్యకలాపాల కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక నుండి తెచ్చిన కుంకీ ఏనుగులపై ఆధారపడేది.
అయితే, వన్యప్రాణుల నిర్వహణను, మనుషులు-ఏనుగుల మధ్య ఘర్షణలను తగ్గించే ప్రయత్నాలను బలోపేతం చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు సొంత ఏనుగులకు శిక్షణ ఇవ్వడం ప్రారంభించింది.
అమరావతికి చేరుకున్న కుంకీ ఏనుగులు.. ఘన స్వాగతం పలికిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్.#PawanKalyan #Janasena #AndhraPradesh #TeluguNews #Tupaki— Tupaki (@tupaki_official) July 24, 2026
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