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  4. AP Deputy CM Pawan sends puppy to Hanamkonda boy Niranjan within an hour, Video
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Wednesday, 17 June 2026 (20:42 IST)

హన్మకొండ బాలుడు నిరంజన్ వద్దకు గంటలో కుక్కపిల్ల పంపిన ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్, వీడియో

Pawan kalyan sends puppy to Niranjan
BY: ఐవీఆర్
Publish: Wed, 17 Jun 2026 (20:42 IST) Updated: Wed, 17 Jun 2026 (20:46 IST)
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అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న బాలుడు నిరంజన్ కోరిక మేరకు అచ్చం చెర్రీ వద్ద వున్న కుక్కపిల్ల లాంటిదాన్ని ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పంపించారు. అభిమాని అడిగిన మాటను వెనువెంటనే తీర్చేసారు. సహజంగానే ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ను చూడాలని, ఆయనతో కొద్ది క్షణాలు గడపాలని ఎంతోమంది అనుకుటుంటుంటారు. కొందరికి అది నెరవేరుతుంది. మరికొందరి విషయంలో ఆయనే స్వయంగా వెళ్లి వారిని కలిసి వారి ఆకాంక్షను నెరవేరుస్తుంటారు. ఈరోజు తెలంగాణలోని వరంగల్ జిల్లా హనుమకొండలో జన్యుపరంగా తీవ్రమైన అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న 17 ఏళ్ల నిరంజన్‌ అనే బాలుడిని పరామర్శించారు. జన్యుపరమైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న నిరంజన్‌.. తన అభిమాన హీరో పవన్‌కల్యాణ్‌ను కలవాలన్నది కోరిక.
 
ఈ విషయం తెలుసుకున్న పవన్‌ బుధవారం హన్మకొండ హనుమాన్‌ నగర్‌లోని బాలుడి నివాసానికి వెళ్లి ఆప్యాయంగా పలకరించారు. తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ప్రసాదాన్ని ఆ బాలుడికి అందించారు. నిరంజన్ పక్కనే కూర్చొని.. ఆత్మీయంగా పరామర్శిస్తూ, కొండంత ధైర్యం చెప్పారు పవన్ కళ్యాణ్. ఆ తర్వాత స్థానికంగా ఉండే భద్రకాళి అమ్మన్ ఆలయానికి వెళ్లి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.
 
పవన్ కల్యాణ్ గతంలో కూడా అనారోగ్యంతో వున్న పలువురు బాలబాలికలను కలిసి వారికి మనోధైర్యాన్ని నింపారు. అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడేవారిని మనోధైర్యంతో పాటు వారి కుటుంబాలకు వెన్నుదన్నుగా నిలిచే పవన్ కల్యాణ్ మనసున్న మహరాజు అంటూ ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
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