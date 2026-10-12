సింగపూర్ తరహా వ్యవసాయ విధానం కావాలి : ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సమగ్రాభివృద్ధి కోసం సింగపూర్ తరహా వ్యవసాయ విధానం కావాలని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పిలుపునిచ్చారు. కాకినాడలోని జేఎన్టీయూలో సోమవారం సీఐఐ ప్రాంతీయ సదస్సు జరిగింది. దీనికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం పెట్టుబడులకు, అభివృద్ధికి స్వర్గధామం అని పేర్కొన్నారు.
16 అవగాహన ఒప్పందాల ద్వారా రూ.4,652 కోట్ల పెట్టుబడులు, అలాగే నాలుగు ప్రత్యేక ప్రాజెక్టుల కోసం రూ.2,090 కోట్ల పెట్టుబడులు మరియు వాటికి శంకుస్థాపన చేయడం ద్వారా మొత్తం రూ.6,347 కోట్ల పెట్టుబడులు సమకూరనున్నాయని, తద్వారా 18,000 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని ఆయన తెలిపారు. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ మార్గదర్శకత్వంలో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వంలో రాష్ట్రానికి రూ.22.6 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
సింగపూర్ తరహాలో సహకార వ్యవసాయ విధానం ద్వారా రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపించాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. పరిశ్రమలు కేవలం లాభాలకే పరిమితం కాకుండా, దేశాభివృద్ధికి, యువతకు ఉపాధి కల్పనకు తమ వంతు సహకారం అందించాలని కోరారు. పర్యావరణ పరిరక్షణకు ప్రాధాన్యతనిస్తూనే, పెట్టుబడులను గ్రామీణ, గిరిజన ప్రాంతాలకు కూడా విస్తరించాలని, ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్నిర్మాణంలో పారిశ్రామికవేత్తలు భాగస్వాములు కావాలని పవన్ కళ్యాణ్ పిలుపునిచ్చారు.