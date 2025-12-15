సోమవారం, 15 డిశెంబరు 2025
  వార్తలు
  తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : సోమవారం, 15 డిశెంబరు 2025 (18:49 IST)

విద్యార్థులకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న పవన్ కళ్యాణ్ - స్కూల్‌కు కంప్యూటర్ల వితరణ

computers
ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లా చిలకలూరి పేటలో విద్యార్థులకు ఇచ్చిన మాటను ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ నిలబెట్టుకున్నారు. తన సొంత నిధులతో పాఠశాలకు కంప్యూటర్లు, పుస్తకాలను పంపిణీ చేశారు. చిలకలూరిపేటలోని శారదా జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలకు 25 కంప్యూటర్లు, అవసరమైన ఫర్నీచర్‌ను ఆయన సొంత నిధులతో అందించారు. 
 
పవన్ కళ్యాణ్ తరపున పంచాయతీ రాజ్ శాఖ కమిషనర్ కృష్ణతేజ, కలెక్టర్ కృతిక శుక్ల, ఎమ్మెల్యే పత్తిపాటి పుల్లారావు తదితరులు పాఠశాల యాజమాన్యానికి కంప్యూటర్లు పుస్తకాలను అందచేశారు. ఈ నెల 5వ తేదీన జరిగిన మెగా పేరెంట్స్ మీటింగ్‌లో ఆ పాఠశాలకు కంప్యూటర్లు, లైబ్రరీకి పుస్తకాలు, బీరువాలు ఇస్తానని మాట ఇచ్చారు. అలా మాట ఇచ్చిన 10 రోజులు తిరగకముందే పవన్ తన మాటను నిలబెట్టుకున్నారు. దీనిపై విద్యార్థులు, పాఠశాల సిబ్బంది ఎంతో హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

Dandora : మంచి అనుభూతి కలిగించే దండోరా కి బలగం కు పోలిక లేదు : మురళీకాంత్

Dandora : మంచి అనుభూతి కలిగించే దండోరా కి బలగం కు పోలిక లేదు : మురళీకాంత్శివాజీ, న‌వ‌దీప్‌, నందు, ర‌వికృష్ణ‌, మ‌నికా చిక్కాల‌, మౌనికా రెడ్డి, బిందు మాధ‌వి, రాధ్య‌, అదితి భావ‌రాజు త‌దిత‌రులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించిన తాజా చిత్రం దండోరా. కలర్ ఫొటో, బెదురులంక 2012 చిత్రాల‌ నిర్మాత ర‌వీంద్ర బెన‌ర్జీ ముప్పానేని నిర్మించిన ఈ సినిమాను మురళీకాంత్ తెరకెక్కించారు. ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 25న భారీ ఎత్తున విడుదల కాబోతోంది. ఈ క్రమంలో దర్శకుడు మురళీకాంత్ చెప్పిన చిత్ర విశేషాలివే..

Vishwak Sen: విశ్వక్ సేన్, ఫంకీ ప్రేమికుల దినోత్సవానికే వినోదాల విందు

Vishwak Sen: విశ్వక్ సేన్, ఫంకీ ప్రేమికుల దినోత్సవానికే వినోదాల విందుకథానాయకుడు విశ్వక్ సేన్, దర్శకుడు కె.వి. అనుదీప్ కలయికలో రూపొందుతోన్న చిత్రం ఫంకీ. సినిమా టీజర్‌కు ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. ఈ సినిమాను 2026 ఫిబ్రవరి 13న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయనున్నట్లు తాజాగా చిత్ర బృందం ప్రకటించింది. తొలుత 'ఫంకీ' చిత్రాన్ని 2026 ఏప్రిల్ లో విడుదల చేయాలని నిర్మాతలు భావించారు. ఇప్పుడు విడుదల తేదీ ముందుకు జరగడంతో.. కాస్త ముందుగానే ప్రేక్షకులు ఈ వినోదాల విందుని ఆస్వాదించనున్నారు.

Nabha Natesh: అవకాశాల కోసం షర్ట్ విప్పి ఫోజ్ ఇస్తున్న నభా నటేష్

Nabha Natesh: అవకాశాల కోసం షర్ట్ విప్పి ఫోజ్ ఇస్తున్న నభా నటేష్నాయకి నభా నటేష్ తాజాగా హాట్ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. రామ్ పోతినేని నటించిన ఇస్మార్ట్ శంకర్ చిత్రం లో నటించింది. విజయం వరించిన సినిమా పెద్దగా రాలేదు. సెకండ్ హీరోయిన్ గా చేసింది. ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులు అనారోగ్యం తో గ్యాప్ ఇచ్చింది. అనంతరం తానూ తిరిగి వస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం మూడు సినిమాల్లో కీలక పాత్రలు పోషిస్తుంది.

MM Srilekha: టైమ్ ట్రావెలింగ్ కొంత కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది : ఎంఎం శ్రీలేఖ

MM Srilekha: టైమ్ ట్రావెలింగ్ కొంత కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది : ఎంఎం శ్రీలేఖటైమ్ ట్రావెలింగ్ కొంత కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది. కాని నేను పనిచేస్తున్న సినిమాలో అలాంటిది ఉండదు అని గాయని, సింగర్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎంఎం శ్రీలేఖ అన్నారు. చాల కాలం సినిమాలకు దూరంగా ఉన్న ఆమె తాజాగా రాజయోగం మూవీ కి పనిచేస్తుంది. ఈ సందర్భంగా ఎంఎం శ్రీలేఖ మాట్లాడుతూ - రామ్ గణపతి గారు దర్శకత్వంలో వచ్చిన రాజయోగం సినిమాలో నేనొక సాంగ్ కంపోజ్ చేశాను. ఈ చిత్ర ట్రైలర్ ఆసక్తికరంగా ఉంది. టైమ్ ట్రావెలింగ్ అంటే కొంత కన్ఫ్యూజన్ గా అనిపిస్తుంది. కానీ ఈ చిత్రానికి సరైన ముగింపు ఉంటుందని అనుకుంటున్నా. చిన్న చిత్రాలను ప్రేక్షకులు బాగా ఆదరిస్తున్నారు. ఈ కాలం సినిమా కూడా మంచి విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నా. అన్నారు.

Vijayendra Prasad: పవన్ మహావీర్ హీరోగా అమ్మా... నాకు ఆ అబ్బాయి కావాలి చిత్రం

Vijayendra Prasad: పవన్ మహావీర్ హీరోగా అమ్మా... నాకు ఆ అబ్బాయి కావాలి చిత్రంతెలుగు చిత్రసీమలోకి మరో మహిళా నిర్మాత అరంగేట్రం చేస్తున్నారు. ఆమె పేరు జి. శైలజా రెడ్డి. సీనియర్ దర్శకుడు శివాల ప్రభాకర్ దర్శకత్వంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం పేరు అమ్మా... నాకు ఆ అబ్బాయి కావాలి. జి.ఎస్.ఆర్. మూవీ మేకర్స్ పతాకంపై భారీ తారాగణంతో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంతో యువ కిశోరం పవన్ మహావీర్ హీరోగా పరిచయమవుతున్నాడు.

ఉసిరి, నిమ్మకాయతో ఉప్పు.. గుండె ఆరోగ్యంతో పాటు రక్తపోటుకు చెక్

ఉసిరి, నిమ్మకాయతో ఉప్పు.. గుండె ఆరోగ్యంతో పాటు రక్తపోటుకు చెక్ఉసిరి, నిమ్మకాయతో తయారు చేసిన, సాధారణ ఉప్పు తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నది. భారతదేశంలో అధిక సోడియం వినియోగానికి ఒక ఆశాజనకమైన పరిష్కారాన్ని అందిస్తుంది. ఇది గుండె ఆరోగ్యం, రక్తపోటు నిర్వహణకు కూడా ప్రయోజనాలను చేకూర్చే అవకాశం ఉంది. ఈ ఆవిష్కరణను ఐసిఎంఆర్–నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ (ఎన్‌ఐఎన్) ఇన్ఫ్యూజ్ సమ్మిట్‌లో ప్రదర్శించారు. ఈ సదస్సులో ఐసిఎంఆర్-ఎన్‌ఐఎన్‌లో పనిచేస్తున్న శాస్త్రవేత్తలు వి సాయి సంతోష్, టి. సంయుక్త ఆమ్లం ద్వారా రుచిని పెంచే తమ ప్రాజెక్ట్‌ను సమర్పించారు

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?కొబ్బరికాయలు వారంలో ఏదో ఒకరోజు కొడుతూనే వుంటాము. అలా కొట్టిన తర్వాత కాస్త పచ్చి కొబ్బరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ప‌చ్చి కొబ్బ‌రిలో కాప‌ర్‌, ఐర‌న్‌, మెగ్నిషియం, మాంగ‌నీస్‌, పాస్ఫ‌ర‌స్‌, పొటాషియం, సెలీనియం, జింక్, విట‌మిన్ బి1, బి5, బి9 త‌దిత‌ర విట‌మిన్లు, మిన‌ర‌ల్స్ పుష్క‌లంగా ఉంటాయి. పచ్చి కొబ్బరి తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి కొబ్బరిలోని పీచు పదార్థం జీర్ణక్రియ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

ఈ శీతాకాలంలో కాలిఫోర్నియా బాదంతో మీ చర్మానికి తగిన సంరక్షణను అందించండి

ఈ శీతాకాలంలో కాలిఫోర్నియా బాదంతో మీ చర్మానికి తగిన సంరక్షణను అందించండిఆహ్లాదకమైన రాత్రులు, పండుగ ఉత్సాహంతో శీతాకాలం వచ్చింది, అయినప్పటికీ ఇది చాలామందికి సుపరిచితమైన సవాళ్లను కూడా తెస్తుంది. చర్మం పొడి బారటం, నిస్సత్తువగా మారటం, సున్నితమైన రీతిలో మారటం వంటి సమస్యలు ఈ కాలంలో ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. చల్లని గాలి మన చర్మం నుండి తేమను లాడేసుకుంటుంది, చర్మం పొలుసులుగా మారి చికాకుకు గురిచేస్తుంది. సమయోచతంగా తీసుకునే చర్మ సంరక్షణ సహాయపడుతుంది, కానీ శాశ్వత పోషణ లోపల నుండి ప్రారంభమవుతుంది. శీతాకాలపు చర్మ సంరక్షణకు అత్యంత ప్రభావవంతమైన విధానం మీ శరీరానికి సరైన ఆహారాలను అందించటంలో ఉందని పోషకాహార నిపుణురాలు రితికా సమద్దర్ వివరిస్తున్నారు.

తులసి పొడితో హెయిర్ ప్యాక్ వేసుకుంటే.. జుట్టు నెరవదు.. తెలుసా?

తులసి పొడితో హెయిర్ ప్యాక్ వేసుకుంటే.. జుట్టు నెరవదు.. తెలుసా?తులసి ఆరోగ్యం, సౌందర్య ప్రయోజనాలను గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. అయితే జుట్టు నెరవడానికి తులసి చెక్ పెడుతుందనే విషయం చాలామందికి తెలియదు. అందుకే తులసి హెయిర్ ప్యాక్‌తో జుట్టు నెరసే సమస్యను దూరం చేసుకోవచ్చు అంటున్నారు ఆయుర్వేద నిపుణులు. తులసిలో యాంటీ ఆక్సిడెండ్‌లు ఉన్నాయి. ఇది మెలనిన్ ఉత్పత్తిని ప్రేరేపించింది. ఇది జుట్టుకు రంగును ఇవ్వడానికి సహాయపడుతుంది. ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్‌లు ముందస్తుగా నిరోధాన్ని నిరోధిస్తాయి.

Tomato Soup: శీతాకాలంలో టమోటా సూప్ తీసుకుంటే?

Tomato Soup: శీతాకాలంలో టమోటా సూప్ తీసుకుంటే?ముందుగా స్టౌ మీద పాన్‌ను వుంచి మూడు నుంచి నాలుగు గ్లాసుల నీటిని చేర్చాలి. బాగా మరిగిన తర్వాత అందులో టమోటా పేస్టును కలిపి బాగా మరిగించాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని గడ్డకట్టకుండా కలుపుతూ వుండాలి. ఆపై ఈ టమోటా మిశ్రమాన్ని ఒక బౌల్‌లోకి తీసుకోవాలి. అందులో ధనియాల పొడి, మిరియాల పొడి, ఉప్పు తగినంత కలిపి.. చివరిగా కొత్తిమీర తరుగు చేర్చి సర్వ్ చేస్తే టేస్ట్ అదిరిపోతుంది. ఈ టమోటా సూప్ తీసుకోవడం ద్వారా శీతాకాలంలో జీర్ణ సమస్యలను పక్కనబెట్టవచ్చు. ఈ సూప్ వ్యాధినిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. తద్వారా జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలుండవ్. చర్మం పొడిబారడం వుండదని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
