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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 30 October 2026 (19:39 IST)

ఉప్పాడ తీర ప్రాంత రక్షణ గోడ డిజైన్‌ పనులు వేగవంతం చేయండి : పవన్ కళ్యాణ్

pawan kalyan
Written By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (19:39 IST)
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ఉప్పాడ తీర ప్రాంత రక్షణ గోడ డిజైన్‌ పనులను వేగవంతం చేయాలని ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ అధికారులను ఆదేశించారు. ఆయన శుక్రవారం అర్నబ్ తుఫాను కారణంగా కాకినాడ జిల్లాలో జరిగిన నష్టంపై సమీక్ష చేశారు. తీరప్రాంత మత్స్యకారులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారాలు కనుగొనాలని అధికారులను ఆదేశించారు. 
 
అమరావతి నుంచి వర్చువల్ విధానంలో జరిగిన ఈ సమావేశంలో ఆయన కాకినాడ జిల్లా కలెక్టర్ హరేంధిర ప్రసాద్, ఇతర అధికారులు, మత్స్యకారులు, రైతులతో మాట్లాడారు. తుపాను ప్రభావం, సహాయక చర్యలపై కలెక్టర్ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా వివరించారు. ఈ సందర్భంగా పవన్ కల్యాణ్ పలు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. 
 
మత్స్యకారుల బోట్లకు బీమా సౌకర్యం కల్పించేందుకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయాలని సూచించారు. దీపావళి తర్వాత తాను స్వయంగా మత్స్యకార గ్రామాల్లో పర్యటించి, వారి సమస్యలను క్షేత్రస్థాయిలో తెలుసుకుంటానని ప్రకటించారు. ఉప్పాడ తీర ప్రాంత రక్షణ గోడ డిజైన్, డీపీఆర్ పనులను వేగవంతం చేసి, నిర్మాణం వెంటనే ప్రారంభించాలని ఆదేశించారు. తుపాను ధాటికి తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న ఉప్పాడ - కాకినాడ బీచ్ రోడ్డును తక్షణమే పునరుద్ధరించాలని స్పష్టం చేశారు.
 
ఇళ్లు, పంటలు, పడవలు, వలలకు జరిగిన నష్టాన్ని వేగంగా అంచనా వేసి ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పించాలని, తద్వారా బాధితులకు పరిహారం ఆలస్యం కాకుండా అందించాలని పవన్ ఆదేశించారు. వరద బాధితులకు 25 కిలోల బియ్యం, మత్స్యకారులు, చేనేత కార్మికులకు 50 కిలోల బియ్యంతో పాటు నిత్యావసరాలు అందించాలని సూచించారు. సకాలంలో స్పందించి 92 తీరప్రాంత ఆవాసాల నుంచి 10,000 మందికి పైగా ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించడంపై జిల్లా యంత్రాంగాన్ని' అభినందించారు.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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