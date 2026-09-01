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  4. ap dy cm Pawan Kalyan says India is racing ahead even as the world falters
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 1 September 2026 (13:59 IST)

ప్రపంచం తడబడుతోంది.. కానీ భారత్ దూసుకెళుతోంది : డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్

Pawan kalyan
Written By: ఠాగూర్
Published: Tue, 1 Sep 2026 (13:59 IST)
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ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నెలకొన్న ఆందోళనకర పరిస్థితుల నేపథ్యంలో వృద్ధిరేటు నమోదులో ప్రపంచ దేశాలు తడబడుతున్నాయని, కానీ, భారత్ మాత్రం ముందుకు దూసుకెళుతోందని ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. ఆయన మంగళవారం ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. భారత్ జీడీపీ 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి త్రైమాసికంలో 7.8 శాతం వృద్ధి నమోదు కావడం దేశ ఆర్థిక స్థైర్యం, విశ్వాసానికి నిదర్శమని ఆయన అన్నారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా యుద్ధాలు, భౌగోళిక ఉద్రక్తలు, చమురు ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు, సరఫరా వ్యవస్థలో అంతరాయాలు ఉన్నప్పటికీ భారత్ తన బలాన్ని చాటుకుంటోందన్నారు. 
 
జీడీపీ వృద్ధి కేవలం ఒక సంఖ్య కాదని, దేశ ప్రజల సమిష్టి శక్తిని ప్రతిబింభిస్తోందన్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వంలో సవాళ్లను అవకాశాలుగా మార్చుకుంటూ దేశం ముందుకుపోతోందన్నారు. 2014 నుంచి భారత్ ఆర్థికంగా మరింత బలపడిందన్నారు. స్వయం సమృద్ధి, డిజిటల్ రంగం, మౌలిక వసతుల అభివృద్ధిలో గణనీయమైన మార్పులు వచ్చాయని తెలిపారు. యువత పెద్ద కలలుకనడంలో పాటు ఆవిష్కరణలు, వ్యాపారాలు, సాంకేతిక రంగంలో ముందుకు సాగేందుకు అవకాశాలు పెరిగాయని చెప్పారు. 
 
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అనిశ్చిత పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ భారత్ అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు దూసుకెళుతోందన్నారు. ప్రపంచ వేదికపై దేశానికి విశ్వసనీయత, ప్రాధాన్యం పెరిగిందన్నారు. బలమైన స్వయం సమృద్ధి, భవిష్యత్ సవాళ్లను ఎదుర్కొనే దేశంగా వికసిత్ భారత్ దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయని పవన్ కళ్యాణ్ తన ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.  
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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