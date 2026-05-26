సొంత పార్టీ మంత్రి కందుల దుర్గేశ్కు ముచ్చెమటలు పోయించిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్ (వీడియో)
జనసేన పార్టీకి చెందిన మంత్రి కందుల దుర్గేశ్కు ఆ పార్టీ అధినేత, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, సినీ హీరో పవన్ కళ్యాణ్ ముచ్చెమటలు పోయించారు. సొంత పార్టీకి చెందిన మంత్రి అని కూడా చూడకుంటా ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు. ఈ వ్యర్థాలు కలిసే నీటితో భక్తులు స్నానం చేస్తే పుణ్యం ఏమోగానీ రోగాలు రావడం ఖాయమని అన్నారు. దుర్గేశ్ గారు మీరు కేబినెట్ మంత్రి.. మీరు ఏం చేస్తున్నారు.. కూర్చొని మాట్లాడాలి కదా అంటూ గద్దించినట్టు మాట్లాడారు. పైగా, పరిశ్రమల యజమానులు బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తే నాతో మాట్లాడమని చెప్పండి. నేను వారికి లాజిక్గా సమాధానమిస్తా అంటూ వ్యాఖ్యానించారు.
ఎపుడూ కులాలు, వర్గాల గురించి మాట్లాడటం కాదు. కనీస కామన్ సెన్స్ ఉండాలి. ఇక్కడ కలుషిత నీటిని ఎవరు తాగినా ప్రాణాలు పోతాయి. ఈ నీటిలో ఎవరైనా పుణ్యస్నాలు చేయగలరా? కందుల దుర్గేష్ మరు మంత్రి.. మీరైనా పట్టించుకోవాలి కదా అని అన్నారు. పరిశ్రమలతో నిరంతరం యుద్ధం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. చట్టాన్ని కఠినంగా అమలు చేయాలి. పరిశ్రమల నిర్వహణపై ప్రశ్నించేవారితో తానే నేరుగా మాట్లాడి సరైన లాజిక్ చెప్తా అంటూ ఘాటైన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
పవిత్ర గోదావరిలో కాలుష్య నివారణకు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ రంగంలోకి దిగారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో రెండో రోజు పర్యటనలో భాగంగా వెంకటనగరం వద్ద ఆంధ్రాపేపర్ మిల్స్ కాలుష్య వ్యర్థాలు గోదావరిలో కలిసే ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు. పరిశ్రమ వ్యర్థాలు నేరుగా గోదావరిలో కలస్తుండటంపై డిప్యూటీ సీఎం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
కలుషిత నీటి నమూనాలను సేకరించి పరీక్షలకు పంపాలని అధికారులను ఆదేశించారు. వెంటనే నివారణ చర్యలు తీసుకోవాలని, ఉపేక్షించేది లేదని స్పష్టం చేశారు. గోదావరి కాలుష్య నివారణకు టాస్క్ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు పవన్ ఇప్పటికే ప్రకటించారు. డిప్యూటీ సీఎం వెంట మంత్రులు నాదెండ్ల మనోహర్, కందుల దుర్గేశ్, స్థానిక ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి తదితరులు ఉన్నారు.
సొంత పార్టీ మంత్రి దుర్గేష్ ను నిలదీసిన #PawanKalyan:— Gulte (@GulteOfficial) May 26, 2026
"ఈ వ్యర్థాలు కలిసే నీటితో భక్తులు స్నానం చేస్తే పుణ్యం ఏమో కానీ రోగాలు ఐతే వస్తాయి.
దుర్గేష్ గారు మంత్రిగా మీరు ఏం చేస్తున్నారు? కూర్చొని మాట్లాడాలి కదా?
వాళ్లేమైనా బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తే నాతో మాట్లాడమని చెప్పండి, నేను… pic.twitter.com/XkWXMHNyRA
