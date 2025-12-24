నీ బిడ్డగా నీ ఇంటికి వచ్చానమ్మా... ఇండ్ల నాగేశ్వరమ్మకు పవన్ కళ్యాణ్ ఆత్మీయ ఆలింగనం
ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ బుధవారం గుంటూరు జిల్లా ఇప్పటం గ్రామంలో పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా ఇప్పటం గ్రామంలోని ఇండ్ల నాగేశ్వరమ్మ ఇంటికి ఆయన వెళ్ళారు. నీ బిడ్డగా నీ ఇంటికి వచ్చానంటూ నాగేశ్వరమ్మకు పాదాభివందనం చేశారు. ఆపై వృద్ధురాలికి కొత్త బట్టలు ఇవ్వడంతో పాటు రూ.50 వేల నగదు, వికలాండుగైన ఆమె మనవడికి లక్ష రూపాయలను ఆయన అందజేశారు.
అంతేకాకుండా, తన ఎమ్మెల్యే వేతనం నుంచి నెలకు రూ.5 వేలు ప్రతి నెల పెన్షన్ రూపంలో వృద్ధురాలికి ఇస్తానని హామీ ఇచ్చారు. అలాగే, అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఇండ్ల నాగేశ్వరమ్మ కుమారుడు కోసం రూ.3 లక్షల సీఎంఆర్ఎఫ్ చెక్కును అందజేశారు. భవిష్యత్లో అండగా ఉంటామని వృద్ధురాలికి హామీ ఇచ్చారు. ఎపుడు ఎలాంటి సహాయం కావాలన్నా పార్టీ ఆఫీసుకు రావాలని ఆమెకు చెప్పారు. కాగా, పవన్ రాకతో నాగేశ్వరమ్మతో పాటు ఇప్పటం గ్రామస్థులు హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తం చేశారు.
కాగా, గత వైకాపా హయాంలో రోడ్డు విస్తరణ పేరుతో ఇప్పటంలో జనసేన కార్యకర్తల ఇళ్లు కూల్చివేశారు. జనసేన ఆవిర్భావ సభకు భూములు ఇచ్చారనే కక్షతో ఇలా చేశారనే ఆరోపణలున్నాయి. అప్పట్లో పవన్ కల్యాణ్ ఈ గ్రామంలో పర్యటించి బాధితులకు ధైర్యం చెప్పారు.
ఎన్నికల్లో గెలిచాక మళ్లీ రావాలని ఇండ్ల నాగేశ్వరమ్మ అనే వృద్ధురాలు ఆయన్ను కోరింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆమెకు ఇచ్చిన మాట మేరకు ఇప్పటం చేరుకున్న పవన్.. నాగేశ్వరమ్మ ఇంటికి వెళ్లారు. ఆయనకు వృద్ధురాలు స్వాగతం పలికారు. ఆమెను పవన్ ఆత్మీయ ఆలింగనం చేసుకుని యోగక్షేమాలు తెలుసుకున్నారు.