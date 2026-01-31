పవన్ కళ్యాణ్ నుంచి రాజకీయ ఒత్తిడులు, సిఫార్సులు ఉండవ్ : ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం
పవన్ కళ్యాణ్ అనే తన నుంచి ఎలాంటి రాజకీయ ఒత్తిడులు లేదా సిఫార్సులు ఉండవని ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. అదేసమయంలో కష్టపడి పని చేసే అధికారులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవని, తగిన గుర్తింపు, ప్రమోషన్లు ఉంటాయని చెప్పారు. ప్రతి అధికారి నిబంధనలకు లోబడే పని చేయాలని ఆయన కోరారు.
విశాఖపట్టణం కలెక్టరేట్లో ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలకు చెందిన పంచాయతీ రాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి, ఆర్ డబ్ల్యూ ఎస్, ఇంజనీరింగ్ విభాగాల అధికారులతో ఒక సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఉపాధి హామీ పథకం, పల్లెపండుగ, జల్ జీవన్ మిషన్ వంటి పథకాల పురోగతిపై ఆరా తీశారు. లక్ష్యాలను ఎందుకు పూర్తి చేయలేకపోయారనే దానిపై అధికారుల నుంచి వివరణ తీసుకున్నారు.
పనిలో అలసత్వాన్ని, నిర్లక్ష్యాన్ని ఏమాత్రం సహించేది లేదని, నిర్దేశిత లక్ష్యాలను చేరుకోవడంలో విఫలమైనా కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని అధికారులను హెచ్చరించారు. గత ప్రభుత్వంలో పని చేసిన కొందరు అధికారులు ఇకా పాత నాయకులతో సంబంధాలు కొనసాగిస్తున్న విషయం తమ దృష్టికి వచ్చిందని, ప్రభుత్వ పాలసీల అమలులో అలసత్వం వహిస్తే ఉపేక్షించేది లేదని తేల్చి చెప్పారు.