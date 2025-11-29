అమరావతిని గ్రీన్ఫీల్డ్ రాజధాని.. రూ.7,500 కోట్ల రుణం కోసం కంఫర్ట్ లెటర్
అమరావతిని గ్రీన్ఫీల్డ్ రాజధానిగా అభివృద్ధి చేయడానికి రూ.7,500 కోట్ల రుణం పొందేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి అథారిటీకి ప్రభుత్వ హామీ, కంఫర్ట్ లెటర్ను అందించిందని ఒక అధికారి తెలిపారు.
నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ ఫైనాన్సింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ (ఎన్ఏబీఎఫ్ఐడీ) నుండి హామీ, రుణానికి కంఫర్ట్ లెటర్ను క్యాపిటల్ రీజియన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (సీఆర్డీఏ) తన సొంత వనరుల నుండి రుణ సేవల బాధ్యతలను తీర్చడం, ఇతరుల నుండి అందించడం వంటి షరతులతో వచ్చిందని మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఎస్ సురేష్ కుమార్ తెలిపారు.
ఈ ప్రతిపాదనను జాగ్రత్తగా పరిశీలించిన తర్వాత, ప్రభుత్వం రూ.7,500 కోట్ల ఎన్ఏబీఎఫ్ఐడీ రుణ మొత్తానికి ప్రభుత్వ హామీ, లెటర్ ఆఫ్ కంఫర్ట్ అందించడానికి ఇందుమూలంగా అంగీకరిస్తున్నట్లు కుమార్ శుక్రవారం ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు (జీవో)లో తెలిపారు.
రుణ వ్యవధి మొత్తం కాలవ్యవధిలో, ఈ హామీ అసలు, వడ్డీ భాగానికి కూడా వర్తిస్తుందన్నారు. ఏపీసీఆర్డీఏ ద్వారా రుణ సంస్థకు బాధ్యతలను చెల్లించడంలో విఫలమైన సందర్భంలో మాత్రమే ప్రభుత్వ హామీ అమలులోకి వస్తుందని అన్నారు.