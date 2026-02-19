వైకాపా హయాంలో ఎక్సైజ్, మైనింగ్ ఆదాయ తాడేపల్లి ప్యాలెస్కు చేరింది : మంత్రి పయ్యావుల
గత వైకాపా ప్రభుత్వంలో ఎక్సైజ్, మైనింగ్ శాఖల ఆదాయం తాడేపల్లి ప్యాలెస్కు చేరేదని ఏపీ రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ ఆరోపించారు. గురువారం శాసనసభలో జరిగిన బడ్జెట్పై చర్చ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, గత ప్రభుత్వం ప్రతి శాఖలోనూ బకాయిలు మిగిల్చి వెళ్లిందన్నారు. అధిక వడ్డీలతో రుణాలు తెచ్చిందని, ఇపుడు అధిక వడ్డీలను తగ్గించేందుకు సంప్రదింపులు జరుపుతున్నామని చెప్పారు.
అలాగే, గత ప్రభుత్వంతో పోల్చుకుంటే మైనింగ్ శాఖలో 33 శాతం, ఎక్సైజ్ శాఖలో 24 శాతం ఆదాయం పెరిగిందన్నారు. గత ప్రభుత్వంలో ఆదాయమంతా తాడేపల్లి ప్యాలెస్కు చేరుకునేదని ఆరోపించారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలనలో తెలుగు జాతి ఎన్నో కష్టాలు పడిందో ప్రత్యక్షంగా చూశామన్నారు. రాష్ట్రానికి ఆ పార్టీ హానికరమనే వార్నింగ్ను నిరంతరం ఇస్తూనే ఉండాలని అభిప్రాయపడ్డారు. పైగా, వైకాపా నెవర్ అగైన్.. కూటమి వన్స్ అగైన్ నినాదంతో ముందుకు సాగాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
చివరకు నాటి ముఖ్యమంత్రి జగన్ పొంత నియోజకవర్గం పులివెందులను కూడా పట్టించుకోలేదని మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ విమర్శించారు. సీఎం చంద్రబాబు నిర్వహిస్తున్న జిల్లాల వారీ సమీక్షల్లో భాగంగా పులివెందుల నియోజకవర్గంలోని పెండింగ్ సమస్యలు వెలుగులోకి వచ్చాయన్నారు. పులివెందుల సమస్యలను గత పాలకులు గాలికి వదిలేస్తే.. కూటమి ప్రభుత్వం పరిష్కారానికి ప్రయత్నిస్తోందని చెప్పారు.
మల్లెల గ్రామంలో మహాత్మా జ్యోతిబాపులే ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ (ఎంజేపీఏపీబీసీడబ్ల్యూఆర్) బాలికల పాఠశాల నిర్మాణం కోసం రూ.19.62 కోట్ల నిధులు పెండింగ్లో ఉన్నాయన్నారు. బనానా ప్రాసెసింగ్, ప్యాకేజింగ్ హౌస్ నిర్మాణాన్ని గాలికి వదిలేశారని.. దానిని ప్రారంభించేందుకు అవసరమైన చర్యలను ప్రభుత్వం తీసుకుంటోందని చెప్పారు. పులివెందుల మున్సిపాలిటీ పరిధిలో సమగ్ర నీటిసరఫరా పథకం నిర్మాణం పూర్తి చేయలేదని విమర్శించారు.