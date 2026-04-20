చంద్రబాబుకు జూనియర్ ఎన్టీఆర్, గవర్నర్, జగన్మోహన్ రెడ్డి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు
ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ ఎస్. అబ్దుల్ నజీర్, వైకాపా అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి, సోమవారం నాడు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. రాష్ట్రం సుసంపన్నం, అభివృద్ధి పథంలో పయనించేలా నడిపించేందుకు అవసరమైన మంచి ఆరోగ్యం, దీర్ఘాయువు, నిరంతర శక్తి లభించాలని గవర్నర్తో పాట వైకాపా చీఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆకాంక్షించారు.
ఇంకా ఎక్స్ వేదికగా స్పందిస్తూ "చంద్రబాబు నాయుడు గారి జన్మదినం సందర్భంగా నా హృదయపూర్వక అభినందనలు మరియు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఆయనకు మంచి ఆరోగ్యం, దీర్ఘాయువు ప్రసాదించాలని, అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ను సుసంపన్నం, అభివృద్ధి పథంలో నడిపించే ఆయన సంకల్పాన్ని మరింత బలపరచాలని సర్వశక్తిమంతుడైన ఆ దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను.." అని నజీర్ పేర్కొన్నారు.
అలాగే తన మామయ్య పుట్టినరోజు సందర్భంగా, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ చేసిన పోస్ట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. "గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి, మావయ్య గారు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. మీరు ఎల్లప్పుడూ సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో, సంతోషంతో ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను. రాష్ట్ర ప్రజలకు ఇదే విధమైన అంకితభావంతో, దార్శనికతతో సేవ చేయడానికి కావలసిన శక్తిని ఆ భగవంతుడు మీకు ప్రసాదించాలని కోరుకుంటున్నాను." అని జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అన్నారు.