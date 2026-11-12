  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. AP Government clarifies November 14 is a working day with holiday for few employees
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 12 November 2026 (15:39 IST)

నవంబరు 14 రెండో శనివారం పని దినమే : స్పష్టం చేసిన ఏపీ సర్కారు

ap govt
Written By: ఠాగూర్
Updated: Thu, 12 Nov 2026 (15:39 IST)
google-news
ఈ నెల 14వ తేదీ శనివారం రెండో శనివారం అయినప్పటికీ పనదినంగా ఉంటుందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. సాధారణంగా ప్రతి నెల రెండో శనివారం సెలవుగా ఉంటుంది. అయితే, వచ్చే రెండో శనివారాన్ని మాత్రం ప్రభుత్వం సెలవు ఇవ్వకుండా పనిదినంగా తీసుకుంది. ఉద్యోగ సంఘాల నుంచి వచ్చిన విజ్ఞప్తుల నేపథ్యంలో ఈ విషయంపై నెలకొన్న గందరగోళానికి ప్రభుత్వం తెరదించింది. 
 
దసరా పండుగ సందర్భంగా అక్టోబరు 19వ తేదీ ఐచ్ఛిక సెలవును ఉద్యోగులు వినియోగించుకున్నారని, దానికి బదులుగా నవంబరు 14వ తేదీన పనిదినంగా పరిగణించాలని ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. ఫలితంగా మెజారిటీ ఉద్యోగులు ఆ రోజున విధులకు హాజరుకావాల్సివుంది. 
 
అయితే, ఈ నిబంధన నుంచి కొందరికి మినహాయింపు కల్పించారు. అక్టోబరు 19వ తేదీన ఎన్నికల విధులు, దసరా ఉత్సవాల డ్యూటీలు, విజయవాడలో నిర్వహించిన సరస్ ేదా ఇతర తప్పనిసరి అధికారిక విధుల్లో వుండి సెలవు తీసుకోలేకపోయిన ఉద్యోగులు మాత్రం నవంబరు 14వ తేదీన సెలవు తీసుకునే వెసులుబాటును కల్పించింది. 
 
ఈ పరిహార సెలవు పొందాలంటే సంబంధిత ఉద్యోగి అక్టోబరు 19వ తేదీన విధుల్లో ఉన్నట్టుగా అధికారిక రికార్డుల ాధారంగా పై అధికారులు ధృవీకరించాల్సి వుంటుంది. ఈ ధృవీకరణ అనంతరం వారికి సెలవు మంజూరు చేస్తారు. మిగిలిన ఉద్యోగులంతా యధావిధిగా ఈ నెల 14వ తేదీన విధులకు హాజరుకావాల్సివుంటుందని ప్రభుత్వం జారీచేసిన ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
AP DSC Recruitment: 2721 ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీ.. 30వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు

Sekar Master Car Accident : చిరంజీవితో కాకా ఐటం సాంగ్ చిత్రీకరణ జర్నీలో శేఖర్ మాస్టర్‌కు కారు ప్రమాదం జరిగింది ?

Sekar Master Car Accident : చిరంజీవితో కాకా ఐటం సాంగ్ చిత్రీకరణ జర్నీలో శేఖర్ మాస్టర్‌కు కారు ప్రమాదం జరిగింది ?మెగాస్టార్ చిరంజీవి దర్శకుడు బాబీ కొల్లి కలిసి 'కాకా' అనే ప్రతిష్టాత్మక చిత్రంలో పనిచేస్తున్నారు. 'కెవిఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై వెంకట్ కె. నారాయణ ఈ చిత్రాన్ని అత్యంత భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నారు. చిరంజీవి పుట్టినరోజు సందర్భంగా విడుదలైన టైటిల్ గ్లింప్స్, ఆయనను సరికొత్త కోణాల్లో పరిచయం చేస్తూ సినిమాపై అంచనాలను మరింత పెంచాయి. తాజాగా, దీపావళి పండుగ సందర్భంగా చిత్ర బృందం ఒక కొత్త పోస్టర్‌ను విడుదల చేసింది.

Sree Vishnu : కొత్తదనంతో కూడిన వినోదంతో చంద్రయాన్ ఆకట్టుకుంటుంది : హీరో శ్రీవిష్ణు

Sree Vishnu : కొత్తదనంతో కూడిన వినోదంతో చంద్రయాన్ ఆకట్టుకుంటుంది : హీరో శ్రీవిష్ణునిర్మాత వేణు ఊడుగుల తన సమర్పణలో "చంద్రయాన్" మూవీని తీసుకొస్తున్నారు. శివకుమార్ ధీకొండ, స్వప్న ప్రియదర్శిని, రవి శివతేజ, వంశీధర్, లోకేష్, బలగం సత్యనారాయణ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. సింబ స్క్రీన్ స్టోరీస్ బ్యానర్ పై ప్రవీణ్ మొలక నిర్మిస్తున్నారు. శ్రీనాథ్ చంద్రశేఖర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ నెల 13న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది. సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.

Allari Naresh :నేర ప్రవృత్తి, మనిషిలోని విభిన్న కోణాలు నేపథ్యంగా అల్లరి నరేష్ ఆల్కహాల్ సిద్ధమైంది

Allari Naresh :నేర ప్రవృత్తి, మనిషిలోని విభిన్న కోణాలు నేపథ్యంగా అల్లరి నరేష్ ఆల్కహాల్ సిద్ధమైందిమెహర్ తేజ్ రచించి, దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రం మానవ ప్రవర్తనలోని విభిన్న కోణాలు, నేర ప్రవృత్తి, మనిషి తీసుకునే నిర్ణయాలు వాటి పర్యవసానాల నేపథ్యంలో ఆసక్తికరమైన కథాంశంతో తెరకెక్కుతోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన ప్రచార చిత్రాలు, టీజర్ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచాయి. ముఖ్యంగా అల్లరి నరేష్ గత చిత్రాలకు పూర్తి భిన్నంగా స్టైలిష్, సరికొత్త లుక్‌లో కనిపిస్తూ సినిమాపై అంచనాలను పెంచుతున్నారు.

Trivikram Srinivas : త్రివిక్రమ్ మార్పు డివివి దానయ్య బేనర్ లో ఎన్.టి.ఆర్. సినిమా వరకేనా?

Trivikram Srinivas : త్రివిక్రమ్ మార్పు డివివి దానయ్య బేనర్ లో ఎన్.టి.ఆర్. సినిమా వరకేనా?రెండురోజులుగా త్రివిక్రమ్ శీనివాస్ నిర్మిస్తున్న హారికా హాసినీ క్రియేషన్స్ బేనర్ నుంచి తప్పుకున్నట్లు ఫిలింనగర్ లో వార్తలు హల్ చేస్తున్నాయి. ఆదర్శకుటుంబం ప్రమోషన్ లో నిర్మాత నాగవంశీ కూడా ఎన్.టి.ఆర్. సినిమా ఎప్పుడు? అని అడిగినప్పుడు అది నేను ఇప్పుడే చెప్పకూడదు. త్వరలో వివరాలు తెలుస్తాయి. ఎన్.టి.ఆర్. తో సినిమా చేయడం అంటే పెద్ద ఎచీమ్ మెంట్ గా అన్నారు. అప్పటికే సూచాయిగా ఏదో జరుగుతుందని అక్కడివారికి అనిపించింది.

కావ్య మారన్‌తో అనిరుధ్ రవిచంద్రన్ వివాహం.. జీవితంలో ఒక్కసారి మాత్రమే.. 11.11... (video)

కావ్య మారన్‌తో అనిరుధ్ రవిచంద్రన్ వివాహం.. జీవితంలో ఒక్కసారి మాత్రమే.. 11.11... (video)సన్ గ్రూప్ చైర్మన్ కళానిధి మారన్ కుమార్తె, ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీ సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ యజమాని కావ్య మారన్‌తో తన వివాహానికి సంబంధించిన చిత్రాలను పంచుకుంటూ, ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్ కీలక ప్రకటన చేశారు. తన జీవితకాలంలో ఒక్కసారి మాత్రమే జరిగే ఈ వేడుక.. ఇక జీవితాంతం తోడుగా వుంటుంది. 11.11. అంటూ పేర్కొన్నారు. గ్రీస్‌లో రెండు రోజుల పాటు జరిగిన ఈ వివాహ వేడుక అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ వేడుకకు హాజరయ్యే ప్రముఖ అతిథుల కోసం ప్రత్యేక విమానాల్లో వారిని అక్కడికి తరలించారు. ఈ వివాహ వేడుకకు హాజరైన వారిలో తమిళ చిత్రసీమ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్, తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎం.కె. స్టాలిన్ తదితరులు ఉన్నారు.