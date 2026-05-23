త్వరలోనే ఏఐ ఆధారిత వైద్య సేవలు.. చంద్రబాబు నాయుడు
అందరికీ ప్రపంచ స్థాయి ఆరోగ్య సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో, ప్రజారోగ్యాన్ని పరిరక్షించే ఉద్దేశంతో రూపొందించిన సంజీవని ప్రాజెక్టును ఈ ఏడాది ఆగస్టు 15 నుండి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రారంభించనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు.
చిత్తూరు జిల్లా, పూతలపట్టు నియోజకవర్గంలోని యడమరిలో జరిగిన సంజీవని కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి, సంజీవని అనేది కేవలం ఒక సాఫ్ట్వేర్ వేదిక మాత్రమే కాదని, అదొక సమగ్రమైన డిజిటల్ ప్రజారోగ్య నిర్వహణ వ్యవస్థ అని అభివర్ణించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అనారోగ్యం నుండి సంపూర్ణ ఆరోగ్యం దిశగా పయనిస్తోందని పేర్కొంటూ, సంజీవనిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పౌర సంపూర్ణ ఆరోగ్య మిషన్గా ఆయన అభివర్ణించారు. ఈ వ్యవస్థ ద్వారా వైద్యులు వ్యక్తుల డిజిటల్ ఆరోగ్య రికార్డులను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తారని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు.
గమనించదగ్గ విషయం ఏమిటంటే, ప్రారంభంలో సంజీవని ప్రాజెక్టు కుప్పంలో ఒక పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ప్రారంభించబడింది, ఆపై మార్చి నుండి చిత్తూరు జిల్లా అంతటా అమలు చేయబడుతోంది. పౌరుల ఇంటి వద్దకే వెళ్లి 42 రకాల వైద్య పరీక్షలను నిర్వహించి, వాటి నివేదికలను నేరుగా అందించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టిందని ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు.
సంజీవని ప్రాజెక్టు ద్వారా, వైద్యుల అపాయింట్మెంట్లు, వర్చువల్ సంప్రదింపులు, సంజీవని కార్డు ద్వారా డిజిటల్ ఆరోగ్య రికార్డుల పర్యవేక్షణతో సహా ప్రజారోగ్యానికి సంబంధించిన ప్రతి అంశం పర్యవేక్షించబడుతుంది. త్వరలోనే కృత్రిమ మేధస్సు (ఏఐ) ఆధారిత వైద్య సేవలను ప్రవేశపెట్టే దిశగా ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని కూడా ఆయన ప్రకటించారు.
భరించలేని వైద్య ఖర్చుల కారణంగా అనేక కుటుంబాలు ఆర్థిక ఇబ్బందులకు గురవుతున్నాయని ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు. ఈ కష్టాలను పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం సంజీవని వంటి వినూత్న పథకాలను ప్రవేశపెట్టిందని తెలిపారు. విద్య- వైద్య రంగాలకు తమ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తుందని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు.
ఈ ఏడాది బడ్జెట్లో వైద్య రంగానికి రూ. 19,305 కోట్లు కేటాయించినట్లు, అలాగే 15వ ఆర్థిక సంఘం నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్ అత్యధికంగా రూ. 2,601 కోట్ల వైద్య గ్రాంటును పొందినట్లు ఆయన వెల్లడించారు.
మలయాళ చిత్రనిర్మాత-నటుడు బాసిల్ జోసెఫ్ దర్శకత్వంలో టోవినో థామస్ నటించిన 2021 నాటి సూపర్హీరో చిత్రం 'మిన్నల్ మురళి' దేశవ్యాప్తంగా భారీ విజయం సాధించినప్పటి నుండి, ఆయన ముఖేష్ ఖన్నా ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 90ల నాటి టీవీ షో 'శక్తిమాన్'ను వెండితెరపైకి తీసుకురాబోతున్నారనే వార్తలు వచ్చాయి. ఈ ప్రాజెక్టులో రణవీర్ సింగ్ పేరు వినిపిస్తోందని పుకార్లు వచ్చిన తర్వాత, ఇటీవల బాసిల్ ఈ కథను అల్లు అర్జున్కు వినిపించారని ఊహాగానాలు చెలరేగాయి. దీనిపై ఇక్కడ కొంత స్పష్టత ఉంది.
నిహాల్, ప్రియా దేశ్ పాగ్, అర్జున్ సిహెచ్, కాజల్ తివారి మెయిన్ లీడ్స్లో నటించిన చిత్రం సందిగ్ధం. సంధ్య తిరువీధుల నిర్మాణంలో పార్థసారధి కొమ్మోజు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కింది. విలన్ రోల్ లో తెర చేప ఫేమ్ నవీన్ సంకరపు నటించారు. ఈ మూవీని మే 29న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో శనివారం నాడు ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేశారు...
అవి నా ఫోటోలు కాదు.. ఏఐ సృష్టించిన చిత్రాలు.. రుక్మిణి వసంత్
ఆన్లైన్లో తనవిగా తప్పుగా ప్రచారం అవుతున్న కొన్ని ఏఐ సృష్టించిన చిత్రాలపై నటి రుక్మిణి వసంత్ తీవ్రంగా స్పందించారు. ఆమె తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో ఒక అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేస్తూ, ఆ చిత్రాలు పూర్తిగా నకిలీవి, కల్పితమైనవని స్పష్టం చేశారు. అంతేకాకుండా, తమ బృందం ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణిస్తోందని కూడా వెల్లడించారు.