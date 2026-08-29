తెలుగు భాషా దినోత్సవం.. తెలుగు ప్రజలకు సీఎం, గవర్నర్ శుభాకాంక్షలు
శ్రీ గిడుగు వెంకట రామమూర్తి జయంతి సందర్భంగా జరుపుకునే 'తెలుగు భాషా దినోత్సవం' సందర్భంగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ శ్రీ ఎస్. అబ్దుల్ నజీర్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు ప్రజలందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఎక్స్ వేదికగా సందేశాన్ని పంచుకుంటూ.. తెలుగు అత్యంత సంపన్నమైన, అందమైన భాషలలో ఒకటంటూ అబ్దుల్ నజీర్ కామెంట్స్ చేశారు.
Telugu Language Day
ఇది అద్భుతమైన సాహిత్య, సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని కలిగి ఉండి, తన సాహిత్యం, కవిత్వం, సంగీతం, సంప్రదాయాల ద్వారా తరతరాల ప్రజలను సుసంపన్నం చేసింది. తెలుగు భాషను, విద్యను సామాన్య ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడంలో శ్రీ గిడుగు వెంకట రామమూర్తి విశేష కృషి చేశారని ఆయన కొనియాడారు.
తెలుగు భాషా దినోత్సవం తెలుగు భాష ప్రాశస్త్యాన్ని మరింత పెంచుతుందనడంలో సందేహం లేదని సీఎం తెలిపారు. తెలుగు భాష పూర్వ వైభవాన్ని సంతరించుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తున్నానని పేర్కొన్నారు. తెలుగు భాషా దినోత్సవం సందర్భంగా తెలుగు ప్రజలు అందరికి సీఎం చంద్రబాబు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
మరోవైపు తెలుగు భాషా దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగువారందరికీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. విద్యార్థి దశ నుంచే తెలుగు భాషపై ఆసక్తి పెంచాలని వ్యాఖ్యానించారు.