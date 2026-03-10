తెలంగాణాకు బదిలీ చేయలేదన్న ఆవేదనతో ఏపీ ఉద్యోగి ఆత్మహత్యా? వాస్తవం ఏంటి?
తెలంగాణ రాష్ట్రానికి బదిలీ చేయలేదన్న ఆవేదనతో ఏపీలో పని చేస్తున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ఒకరు ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టు వార్తలు వచ్చాయి. దీనిపై ఏపీ ప్రభుత్వ నిజ నిర్ధారణ విభాగం (ఏపీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ వింగ్) స్పందించింది. ఈ కథనంలో ఏమాత్రం నిజం లేదని స్పష్టం చేసింది. పైగా, తాను ఎలాంటి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడలేదని క్షేమంగా ఉన్నట్టు ప్రభుత్వ ఉద్యోగి అవినాశ్ సింగ్ స్వయంగా ఒక వీడియో సందేశం ద్వారా తెలియజేశారని స్పష్టం చేసింది. దీంతో సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారానికి తెరపడింది.
కాగా, తెలంగాణకు బదిలీ కావడం లేదన్న ఆవేదనతో ఏపీకి చెందిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగి అవినాశ్ సింగ్ ఆత్మహత్యకు యత్నించారంటూ సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా ప్రచారం జరిగింది. అవినాశ్ సింగ్ ఏపీ సచివాలయం పబ్లిసిటీ సెల్లో ఆఫీస్ సబార్డినేట్గా పనిచేస్తున్నారు. తెలంగాణకు బదిలీ కోసం పలుమార్లు దరఖాస్తు చేసుకున్నా అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని, దీంతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురై ఆత్మహత్యకు యత్నించారని 'Feed(@Telugu feedsite)' అనే సోషల్ మీడియా ఖాతాలో పోస్టులు వైరల్ అయ్యాయి. ఆయన పరిస్థితి విషమంగా ఉందని కూడా అందులో పేర్కొన్నారు.
ఈ వైరల్ కథనాలపై స్పందించిన ఏపీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ విభాగం స్పందించి ఈ ప్రచారాన్ని తీవ్రంగా ఖండించింది. తాను ఎలాంటి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడలేదని, క్షేమంగా ఉన్నానని అవినాశ్ సింగ్ స్వయంగా ఒక వీడియో సందేశం ద్వారా తెలియజేశారని స్పష్టం చేసింది. దీంతో సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారానికి అడ్డుకట్ట వేసింది.
వాస్తవానికి ఉద్యోగుల అంతర్రాష్ట్ర బదిలీల ప్రక్రియ ఇప్పటికే కొనసాగుతోందని ప్రభుత్వం ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేసింది. సమాచార శాఖ కమిషనర్ ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 19వ తేదీన జారీ చేసిన ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాల ప్రకారం, తెలంగాణకు బదిలీ కోరుకుంటున్న ఉద్యోగుల జాబితాలో 472వ క్రమ సంఖ్యలో అవినాశ్ సింగ్ పేరు ఉందని ఫ్యాక్టిక్ విభాగం వివరించింది.
ఉద్యోగులకు సంబంధించిన డేటాను అప్డేట్ చేసి, తదుపరి చర్యల నిమిత్తం తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి పంపినట్లు కూడా తెలిపింది. బదిలీల ప్రక్రియ సజావుగా సాగుతున్న తరుణంలో ఇలాంటి తప్పుడు వార్తలను నమ్మవద్దని ప్రజలకు, ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం సూచించింది.