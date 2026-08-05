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  4. AP Govt Eyes up to Rs.9lakh Cr Investment in Visakhapatnam Economic Region
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 5 August 2026 (18:51 IST)

రూ.9 లక్షల కోట్ల వరకు పెట్టుబడులను ఆకర్షించనున్న ఏపీ

Chandra babu
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 5 Aug 2026 (18:51 IST)
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విశాఖపట్నం ఆర్థిక ప్రాంతంలో వివిధ రంగాల ద్వారా రూ.9 లక్షల కోట్ల వరకు పెట్టుబడులను ఆకర్షించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. విశాఖపట్నం ఎకనామిక్ రీజియన్ ప్రాజెక్ట్‌లో భాగంగా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ. 3.5 లక్షల కోట్ల నుండి రూ. 4 లక్షల కోట్ల వరకు పెట్టుబడి పెట్టాలని, అలాగే ప్రైవేట్ రంగం నుండి రూ. 5.3 లక్షల కోట్ల వరకు పెట్టుబడులను ఆకర్షించాలని యోచిస్తోందని బుధవారం విడుదలైన ఒక ప్రకటన తెలిపింది. 
 
వివిధ రంగాల్లోని కీలక ప్రాజెక్టుల ద్వారా ఈ వెర్ ప్రాజెక్ట్ రూ. 9.3 లక్షల కోట్ల వరకు పెట్టుబడులను ఆకర్షిస్తుందని అంచనా. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ. 3.5 లక్షల కోట్ల నుండి రూ. 4 లక్షల కోట్ల వరకు పెట్టుబడి పెట్టనుండగా, ప్రైవేట్ రంగం నుండి రూ. 5.3 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులను ఆకర్షించనుందని ఆ ప్రకటన పేర్కొంది. 
 
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఉండవల్లిలోని తన క్యాంప్ కార్యాలయంలో విశాఖపట్నం ఎకనామిక్ రీజియన్ అభివృద్ధి ప్రణాళికపై సమీక్ష నిర్వహించారు. బే సిటీ ప్రాజెక్ట్‌ను ప్రధాన కేంద్రంగా చేసుకుని వెర్ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. 
 
సూక్ష్మ స్థాయి ప్రణాళిక ద్వారా విశాఖపట్నం ప్రాంతం మొత్తాన్ని అభివృద్ధి చేయడమే వెర్ ప్రాజెక్ట్ లక్ష్యమని చంద్రబాబు నాయుడు పేర్కొన్నారు. ఈ అభివృద్ధి ప్రణాళికలో ఏఐ డేటా సెంటర్ వ్యవస్థ, ఓడరేవు ఆధారిత పరిశ్రమలు, పర్యాటకం, అలాగే హైడ్రోజన్, క్లీన్-టెక్, ఇంధన ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయని పత్రికా ప్రకటన తెలిపింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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