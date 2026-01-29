మైనర్లను సోషల్ మీడియాకు దూరంగా వుంచేందుకు ఏపీ సర్కారు మార్గదర్శకాలు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మైనర్లను సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లకు దూరంగా ఉంచడానికి మార్గదర్శకాలను రూపొందిస్తోంది. సోషల్ మీడియాపై జవాబుదారీతనాన్ని బలోపేతం చేయడంపై బుధవారం జరిగిన మంత్రుల బృందం సమావేశానికి అధ్యక్షత వహిస్తూ విద్యా, ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ తెలిపారు.
పిల్లలు సోషల్ మీడియాను ఉపయోగించుకునే విషయంలో సింగపూర్, ఆస్ట్రేలియా, మలేషియా, ఫ్రాన్స్ వంటి దేశాల నిబంధనలను అధ్యయనం చేయాలని ఆయన అధికారులకు సూచించారు. సుప్రీం కోర్టు మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా ఈ నిబంధనలను రూపొందించాలని ఆయన అన్నారు.
పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ సమావేశంలో మాట్లాడుతూ, మలేషియాలో డిజిటల్ ఐడి, పాస్పోర్ట్ వివరాలకు అనుసంధానించబడిన ఇ-కేవైసి ద్వారా 16 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్న వ్యక్తులకు మాత్రమే సోషల్ మీడియాను ఉపయోగించుకునేందుకు అనుమతి ఉందని తెలిపారు.
పిల్లలను సోషల్ మీడియాకు దూరంగా ఉంచాల్సిన అవసరాన్ని మంత్రివర్గ ఉపసంఘం ఏకగ్రీవంగా అంగీకరించింది. అయితే విధానాన్ని ఖరారు చేసే ముందు వివిధ దేశాలలో ఉన్న వయోపరిమితి చట్టాలను పరిశీలించాలని అధికారులను ఆదేశించింది.
కులం, మతం లేదా ప్రాంతం ఆధారంగా సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు వార్తలు పోస్ట్ చేసే లేదా విద్వేషపూరిత వ్యాఖ్యలు చేసే అలవాటున్న నేరస్థులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని లోకేష్ పిలుపునిచ్చారు. తదుపరి మంత్రివర్గ ఉపసంఘం సమావేశానికి గూగుల్, మెటా, ట్విట్టర్ వంటి ప్లాట్ఫారమ్ల నుండి కంప్లయన్స్ అధికారులను చర్చల కోసం ఆహ్వానించాలని ఆయన సూచించారు.
ఆన్లైన్లో విద్వేషపూరిత ప్రసంగాలకు పాల్పడే వారిపై చర్యలు తీసుకోవడానికి ఐటీ చట్టంలోని సెక్షన్ 46 కింద రాష్ట్ర స్థాయి నిర్ణయాధికారిని నియమించడానికి ఒక నోటిఫికేషన్ జారీ చేయాలని సమావేశంలో నిర్ణయించారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వ సహయోగ్ పోర్టల్ ద్వారా కూడా కొన్ని ఎంపిక చేసిన కేసులలో చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. సైబర్ నేరాలను అరికట్టడం, సైబర్ చట్ట ఉల్లంఘనలతో వ్యవహరించడం, సైబర్ పోలీస్ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేయడం వంటి అంశాలపై కూడా చర్చ జరిగింది.
ఈ సమావేశంలో సమాచార శాఖ మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి, హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్, సమాచార, న్యాయ శాఖల సీనియర్ అధికారులు, సైబర్ క్రైమ్ విభాగం అధికారులు పాల్గొన్నారు.