సోషల్ మీడియాకు 16 ఏళ్లలోపు పిల్లలను దూరంగా వుంచనున్న ఏపీ సర్కారు
సోషల్ మీడియాలో దుర్వినియోగానికి పాల్పడే వ్యక్తులపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటోందని ఇప్పటికే తెలిసిందే. ఎవరైనా హద్దులు దాటి సోషల్ మీడియాలో అసభ్యకరమైన చిత్రాలను పోస్ట్ చేసినా, తప్పుడు సమాచారాన్ని పంచుకున్నా, వారు ఏపీ పోలీసుల నిఘా పరిధిలోకి రావడం ఖాయం. ఇప్పుడు, సోషల్ మీడియాలోని చెడు ప్రభావాల నుండి యువతను కాపాడటంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఒక ప్రగతిశీల చర్య తీసుకుంటోందని స్పష్టమవుతోంది.
దీనిపై ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్తో మాట్లాడుతూ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో 16 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు సోషల్ మీడియాను నిషేధించే ఆలోచన గురించి పరోక్షంగా చర్చించారు. సోషల్ ప్లాట్ఫామ్లలోని హానికరమైన, దురుద్దేశపూరిత కంటెంట్ నుండి యువతను రక్షించడానికే ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.
నారా లోకేష్ నుండి ఈ ఆలోచన ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం ఇటీవల 16 ఏళ్లలోపు పిల్లలను అన్ని సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ల నుండి నిషేధించిన కొద్ది కాలానికే వచ్చింది. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కూడా ఇలాంటి ఒక ఆలోచనను ప్రతిపాదిస్తోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ విషయంపై బహిరంగంగా ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయనప్పటికీ, దీనిని పరిశీలించే ఉద్దేశం దానికి లేనప్పటికీ, ఈ విషయంపై నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపైనే ఉంది.
విద్వేషపూరిత కంటెంట్కు నిలయంగా మారిన సోషల్ మీడియాకు 16 ఏళ్లలోపు పిల్లలను దూరంగా ఉంచే ఈ పెద్ద నిర్ణయాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందో లేదో చూడాలి.