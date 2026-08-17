ఇకపై ప్రతి ఏటా డీఎస్సీ ద్వారా ఉపాధ్యాయుల నియామకం: నారా లోకేష్
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇకపై ప్రతి ఏటా జిల్లా ఎంపిక కమిటీ (డీఎస్సీ) ద్వారా ఉపాధ్యాయుల నియామక ప్రక్రియను చేపడుతుందని రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ సోమవారం అసెంబ్లీలో ప్రకటించారు. ఏపీ అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాల సందర్భంగా మాట్లాడిన లోకేష్, ఉపాధ్యాయుల నియామకాన్ని కూటమి ప్రభుత్వం ఒక బాధ్యతగా భావిస్తోందని పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే 16,347 పోస్టుల భర్తీ కోసం మెగా డీఎస్సీని నిర్వహించినట్లు ఆయన తెలిపారు.
ఈ నియామక ప్రక్రియకు మొత్తం 3,36,300 మంది అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోగా, మొత్తం ప్రక్రియ 148 రోజుల్లోనే పూర్తయింది. ప్రభుత్వ పాఠశాలలను బలోపేతం చేయడానికి ఉపాధ్యాయుల నియామకం అత్యవసరమని, ఈ నియామక ప్రక్రియ పారదర్శకంగా ఉండాలని మంత్రి పేర్కొన్నారు.
తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం తన వివిధ హయాంలలో సుమారు 1.80 లక్షల మంది ఉపాధ్యాయులను నియమించిందని ఆయన గుర్తుచేశారు. DSC నియామకాల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించడాన్ని కూడా లోకేష్ ప్రస్తావించారు. తాజా నియామక ప్రక్రియకు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడిస్తూ, డీఎస్సీ పరీక్ష కోసం 13 సబ్జెక్టుల పరిధిలో సుమారు 42,000 ప్రశ్నలను రూపొందించినట్లు లోకేష్ తెలిపారు.
ఈ పరీక్ష TCS iON ప్లాట్ఫారమ్ ద్వారా నిర్వహించబడగా, ధృవపత్రాల పరిశీలన జిల్లా స్థాయిలో జరిగింది. ఉపాధ్యాయ అర్హత ప్రమాణాలలో భాగంగా 'టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ను తప్పనిసరి చేసింది. నియామక ప్రక్రియలోని వివిధ దశల్లో వచ్చిన ఫిర్యాదులను పరిష్కరించి, ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నియామక ఉత్తర్వులు జారీ చేశామని లోకేష్ తెలిపారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా క్రీడా కోటా పరిధిలోకి వచ్చే క్రీడాంశాల సంఖ్యను 29 నుండి 65కి పెంచినట్లు కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పిస్తూ, 2019- 2024 మధ్య ఎటువంటి ఉపాధ్యాయ నియామకాలు చేపట్టలేదని లోకేష్ ఆరోపించారు. ఆ కాలంలో సుమారు 12 లక్షల మంది విద్యార్థులు ప్రభుత్వ పాఠశాలల నుండి ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు మారారని ఆయన పేర్కొన్నారు.