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  4. AP Govt to Release Thalliki Vandanam Funds on July 22
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 16 July 2026 (19:11 IST)

ఏపీ : తల్లికి వందనం పథకం కింద జూలై 22న నిధుల విడుదల

Students
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (19:11 IST)
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ఏపీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులకు ఊరటనిస్తూ, తల్లికి వందనం పథకం కింద నిధులను జూలై 22న విడుదల చేయడాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ పథకం కోసం పాఠశాల విద్యాశాఖ రూ.10,120.78 కోట్ల పరిపాలనాపరమైన ఆమోదాన్ని అందిస్తుంది. 
 
దీనికి సంబంధించిన ఉత్తర్వులను కార్యదర్శి కోన శశిధర్ జారీ చేశారు. 1-12వ తరగతి వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఈ పథకం కింద, ఒక్కో విద్యార్థికి రూ.15,000 ఆర్థిక సహాయం అందించబడుతుంది. ఇందులో రూ.13,000 నేరుగా తల్లుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ గుర్తింపు, కాగా రూ.2,00 పాఠశాల నిర్వహణ, అభివృద్ధి కోసం జమ చేయబడింది. 
 
సుమారు 67.47 లక్షల మంది విద్యార్థులు దీనివల్ల లబ్ధి పొందే అవకాశం ఉంది; ఇందుకోసం 42.70 లక్షల మంది తల్లుల ఖాతాల్లో నిధులు జమ చేయబడతాయి. అర్హులైన లబ్ధిదారుల బ్యాంక్ ఖాతాలను ప్రభుత్వం ఇప్పటికే పరిశీలించిందని అధికారులు తెలిపారు. లబ్ధిదారుల జాబితాను జూలై 22న స్వర్ణ గ్రామం, వార్డు కార్యాలయాల్లో ప్రదర్శిస్తారు. అదే రోజున నగదు జమ చేయబడుతుంది. 
 
1 నుండి 9వ తరగతి వరకు, ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరంలో కొత్తగా చేరిన విద్యార్థులకు, అర్హతను బట్టి ఆగస్టు 30 నాటికి ఆర్థిక సహాయం జమ చేయబడుతుంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి

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