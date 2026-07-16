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ఏపీ : తల్లికి వందనం పథకం కింద జూలై 22న నిధుల విడుదల
ఏపీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులకు ఊరటనిస్తూ, తల్లికి వందనం పథకం కింద నిధులను జూలై 22న విడుదల చేయడాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ పథకం కోసం పాఠశాల విద్యాశాఖ రూ.10,120.78 కోట్ల పరిపాలనాపరమైన ఆమోదాన్ని అందిస్తుంది.
దీనికి సంబంధించిన ఉత్తర్వులను కార్యదర్శి కోన శశిధర్ జారీ చేశారు. 1-12వ తరగతి వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఈ పథకం కింద, ఒక్కో విద్యార్థికి రూ.15,000 ఆర్థిక సహాయం అందించబడుతుంది. ఇందులో రూ.13,000 నేరుగా తల్లుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ గుర్తింపు, కాగా రూ.2,00 పాఠశాల నిర్వహణ, అభివృద్ధి కోసం జమ చేయబడింది.
సుమారు 67.47 లక్షల మంది విద్యార్థులు దీనివల్ల లబ్ధి పొందే అవకాశం ఉంది; ఇందుకోసం 42.70 లక్షల మంది తల్లుల ఖాతాల్లో నిధులు జమ చేయబడతాయి. అర్హులైన లబ్ధిదారుల బ్యాంక్ ఖాతాలను ప్రభుత్వం ఇప్పటికే పరిశీలించిందని అధికారులు తెలిపారు. లబ్ధిదారుల జాబితాను జూలై 22న స్వర్ణ గ్రామం, వార్డు కార్యాలయాల్లో ప్రదర్శిస్తారు. అదే రోజున నగదు జమ చేయబడుతుంది.
1 నుండి 9వ తరగతి వరకు, ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరంలో కొత్తగా చేరిన విద్యార్థులకు, అర్హతను బట్టి ఆగస్టు 30 నాటికి ఆర్థిక సహాయం జమ చేయబడుతుంది.
అక్షయ్ కుమార్, సైఫ్ అలీఖాన్, డైరెక్టర్ ప్రియదర్శన్. హైవాన్ లుక్
అక్షయ్ కుమార్, సైఫ్ అలీఖాన ప్రధాన పాత్రల్లో ప్రముఖ దర్శకుడు ప్రియదర్శన్ రూపొందిస్తున్న సినిమా "హైవాన్". సరికొత్త థ్రిల్లర్ గా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రాన్ని కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్, తెస్పియన్ ఫిలింస్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. ఈ ప్రెస్టీజియస్ మూవీతో ఫస్ట్ టైమ్ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ లో నటిస్తున్నారు అక్షయ్ కుమార్. "హైవాన్" సినిమా సెప్టెంబర్ 11న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వచ్చేందుకు రెడీ అవుతోంది. తాజాగా ఈ చిత్ర ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ లో అక్షయ్ కుమార్, సైఫ్ అలీఖాన్ క్యారెక్టర్స్ ఇంటెన్స్ లుక్స్ తో ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
ప్రేమ, జ్ఞాపకాలతో తెరకెక్కిన సహ సినిమా చాలా నచ్చింది : కిరణ్ అబ్బవరం
ప్రేమ, జ్ఞాపకాలు, జీవిత పోరాటం వంటి భావోద్వేగాలతో హృదయాన్ని హత్తుకునే కథగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'సాహ (లైఫ్ ఆఫ్ సంజు)'. నాస్టాల్జిక్ ఎమోషన్స్తో సాగే ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులకు గుర్తుండిపోయే అనుభూతిని అందించబోతోంది. నిశాంత్ దోటి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో శివ కుమార్ కాసారం హీరోగా నటిస్తుండగా, శ్వేత లక్ష్మణ్, వ్రజనా పాండ్యా కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. సుమైరా స్టూడియోస్ బ్యానర్పై తేజేశ్వర్ వెల్పుచర్ల ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.
Vijay Sethupathi: విజయ్ సేతుపతి ఆవిష్కరించిన ఫీల్ మై లవ్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్
ఆదిత్య భాస్కర్, ఐరా, అమ్ము అభిరామి,మధుసుదన్ రావు, రాజయ్యప్ప, నోబెల్ జేమ్స్, ప్రియాంక ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన .చిత్రం ఫీల్ మై లవ్ . ఈ మూవీకి హరి ప్రకాష్ ఎం రచన, దర్శకత్వం వహించారు. రొమాన్స్, కామెడీ, ఎమోషన్స్, యూత్కి నచ్చే కంటెంట్తో ఈ మూవీ రాబోతోంది. ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన టైటిల్ పోస్టర్ అందరినీ ఆకట్టుకుంది.. శ్రీ లక్ష్మీ జ్యోతి క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద ఏ.ఎన్. బాలాజీ నిర్మిస్తున్నారు.
క్రిస్టోఫర్ నోలన్.. ది ఒడిస్సీ IMAX® ఫిల్మ్ టెక్నాలజీతో విడుదల
క్రిస్టోఫర్ నోలన్ యొక్క 'ది ఒడిస్సీ' సరికొత్త IMAX® ఫిల్మ్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా చిత్రీకరించబడిన ఒక పౌరాణిక యాక్షన్ ఇతిహాసం. ఇది హోమర్ యొక్క గ్రీకు ఇతిహాసం, ఒడిస్సీకి అనుసరణ. పూర్తిగా IMAX® ఫిల్మ్ కెమెరాలతో చిత్రీకరించబడిన మొట్టమొదటి ఫీచర్ చిత్రంగా ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెరపైకి వస్తోంది.
Fauji Update: ఫౌజీ తిరుగుబాటు ప్రారంభమయింది, రిలీజ్ పై క్లారిటీ ఇచ్చేసిన ప్రభాస్
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్, ఇమాన్వి, మిథున్ చక్రవర్తి జయప్రద అనుపమ్ ఖేర్ తదితరులు నటిస్తున్న చిత్రం ఫౌజీ. చారిత్రాత్మక నేపథ్యంగా రూపొందుతోన్న ఈ చిత్రం గురించి మేకర్స్ తాజా అప్ డేట్ ఇచ్చేశారు. దర్శకుడు హను రాఘవపూడి తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రం గురించి రకరకాలుగా వార్తలు వినిపస్తున్న నేపథ్యంలో నేడు దర్శక నిర్మాతలు, హీరో క్లారిటీ ఇస్తూ పోస్టర్ కూడా విడుదల చేశారు.