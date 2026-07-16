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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 16 July 2026 (16:30 IST)

ఆగస్టు 7న చేనేత కార్మికుల కోసం నేతన్నకు భరోసా

Nethanna Bharosa
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (16:30 IST)
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Nethanna Bharosa
జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా, ఆగస్టు 7న చేనేత కార్మికుల కోసం 'నేతన్నకు భరోసా' పథకాన్ని ప్రారంభించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సిద్ధమైందని చేనేత, జౌళి శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఈ పథకానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయని, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 54,000 మంది అర్హులైన చేనేత కార్మికులు దీని ద్వారా లబ్ధి పొందుతారని వారు పేర్కొన్నారు. 
 
ఈ పథకం కింద ప్రతి చేనేత కార్మికుడికి ఏడాదికి రూ. 25,000 అందుతాయి. గత వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వం ఇదే పథకం కింద రూ. 24,000 అందించేది. ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో లేనప్పటికీ, చేనేత కార్మికులకు అదనంగా రూ. 1,000 ఆర్థిక సహాయం అందిస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఇదివరకే ప్రకటించారు. 
 
ఈ పథకం కోసం కూటమి ప్రభుత్వం రాష్ట్ర బడ్జెట్‌లో రూ. 250 కోట్లు కేటాయించింది. లబ్ధిదారుల జాబితాలో చేనేత రంగానికి సంబంధించిన అనుబంధ కార్మికులను కూడా చేర్చే అవకాశం ఉంది. గతంలోని వైఎస్‌ఆర్‌సీపీ ప్రభుత్వం ఈ వర్గాన్ని మినహాయించి ఉండేది. మగ్గాలు కలిగిన నేతన్నలకు మాత్రమే, కుటుంబానికి ఒకరికి చొప్పున ఈ ఆర్థిక సహాయం అందించబడుతుంది. 
 
నూలు చుట్టడం, రంగులు అద్దడం వంటి అనుబంధ చేనేత పనుల్లో నిమగ్నమైన సుమారు 10,000 మంది కార్మికులను గుర్తించినట్లు సమాచారం. దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వ ఆమోదం కోసం ఒక ప్రతిపాదన కూడా సమర్పించబడింది. పెరిగిన ముడిసరుకు ఖర్చులను తట్టుకోవడంలో చేనేతపై ఆధారపడిన కుటుంబాలకు ఈ అదనపు సహాయం ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని పేర్కొంటూ, నేతన్నల సంఘాలు ఈ నిర్ణయాన్ని స్వాగతించాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి

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