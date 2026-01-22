వైద్య పరీక్షల్లో కాపీయింగ్ - మాల్ ప్రాక్టీస్కు అవకాశం లేకుండా చేస్తాం : మంత్రి సత్యకుమార్
వైద్య పరీక్షల్లో కాపీయింగ్, మాల్ ప్రాక్టీస్కు అవకాశం లేకుండా చేస్తామని ఏపీ రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖామంత్రి సత్యకుమార్ తెలిపారు. ఆయన గురువారం విజయవాడలోని డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య విజ్ఞాన వర్సిటీలో ఏర్పాటు చేసిన ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ను ప్రారంభించారు.
ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ద్వారా 37 వైద్య విద్య కళాశాలల్లో పరీక్షలను పర్యవేక్షించవచ్చని చెప్పారు. మాల్ ప్రాక్టీస్ వంటివి జరిగితే ఈ సెంటర్ద్వారా తక్షణం గుర్తించవచ్చని తెలిపారు. కాపీయింగ్, మాల్ ప్రాక్టీస్కు అవకాశం లేకుండా చేస్తామన్నారు.
నాణ్యమైన విద్యను తీసుకురావాలన్నదే ప్రభుత్వం లక్ష్యమని చెప్పారు. హైక్వాలిటీ చిత్రీకరణతోపాటు 70 రోజులు వీటిని స్టోర్ చేసుకునే వెసులుబాటు ఉందన్నారు. నిత్య జీవితంలో సాంకేతికత కీలకంగా మారిందని తెలిపారు. ఈ సాంకేతికతను ఉపయోగించడం వల్ల పర్యవేక్షణ సిబ్బంది సంఖ్య తగ్గనున్నట్లు వివరించారు.
ప్రస్తుతం 5 వైద్య విద్యా కళాశాలలను ఈ సెంటర్ కింద తీసుకొస్తున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. భవిష్యత్తులో అన్ని వైద్య విద్యా కళాశాలల్లో ఈ కమాండ్ కంట్రోల్ సేవలు అందుబాటులోకి తెస్తామని చెప్పారు. త్వరలో ఆయుష్, నర్సింగ్ కళాశాలలను కమాండ్ కంట్రోల్ పరిధిలోకి తెస్తామని వెల్లడించారు.