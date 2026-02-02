నోరు అదుపులో పెట్టుకోవాల్సిందే : అంబటి సతీమణి పిటిషన్పై హైకోర్టు కామెంట్స్
రాజకీయ నేతలు వాడే భాషపై ఏపీ హైకోర్టు ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసింది. ప్రజా జీవితంలో ఉన్న వ్యక్తులు మాట్లాడేటపుడు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని, ఇతరులను కించపరిచేలా లేదా వివాదాలకు దారితీసేలా ఉండకూడదని స్పష్టంచేసింది. రాజకీయ నేతలు వాడే పదజాలం హుందాగా ఉండాలని ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది.
వైకాపా నేత, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు కుటుంబానికి రక్షణ కల్పించాలని కోరుతూ ఆయన భార్య విజయలక్ష్మి హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. తమ ఇంటి వద్ద రక్షణ అవసరమని ఆమె కోరారు. ఈ పిటిషన్ను విచారణకు స్వీకరించిన కోర్టు... రాజకీయాల్లో పెరుగుతున్న భాషా కాలుష్యంపై ఘాటుగా స్పందించింది.
కేవలం నేరాలు అదుపు చేయడం, శాంతిభద్రతలను పర్యవేక్షించడమే పోలీసుల పని కాదని కోర్టు గుర్తుచేసింది. సమాజంలో వివిధ వర్గాల మధ్య శాంతిని, సామరస్యాన్ని పెంపొందించాల్సిన గురుతర బాధ్యత కూడా పోలీసు వ్యవస్థపై ఉందని వ్యాఖ్యానించింది.
పైగా, అంబటి రాంబాబు కుటుంబానికి ఇప్పటికే తగిన భద్రత కల్పిస్తున్నామని ప్రభుత్వ న్యాయవాది కోర్టుకు వివరించారు. ఈ ఆధారాలను పరిశీలించిన ఉన్నత న్యాయస్థానం సంతృప్తిని వ్యక్తం చేస్తూ పిటిషన్ను పరిష్కరించినట్టు పేర్కొంది.