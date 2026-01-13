AP Hikes Liquor Price: ఏపీలో లిక్కర్ ధరలు పెంపు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని సైజుల ఇండియన్ మేడ్ ఫారిన్ లిక్కర్ (ఐఎంఎఫ్ఎల్), విదేశీ మద్యంపై గరిష్ట చిల్లర ధర (ఎమ్మార్పీ)పై బాటిల్కు రూ. 10 చొప్పున ధరను తక్షణమే పెంచింది. రెవెన్యూ (ఎక్సైజ్) ముఖ్య కార్యదర్శి ముఖేష్ కుమార్ మీనా జీఓ ఎంఎస్ 22ను జారీ చేశారు. దీని ప్రకారం, రూ.99 ఎంఆర్పి ఉన్న ఐఎంఎఫ్ఎల్ (180 ఎంఎల్), బీర్, వైన్, ఆర్టిడి (రెడీ టు డ్రింక్) మినహా అన్ని సైజుల ఐఎంఎఫ్ఎల్, విదేశీ మద్యంపై బాటిల్కు ఎంఆర్పిని రూ.10 మేర పెంచారు.
ప్రభుత్వం ఐఎంఎఫ్ఎల్, ఎఫ్ఎల్ అన్ని రకాల మద్యంపై రిటైలర్ మార్జిన్ను ఎంఆర్పిలో సుమారు 1 శాతం మేర పెంచింది. అంతేకాకుండా, బార్లలో అందించే మద్యంపై విధించే 15 శాతం అదనపు రిటైల్ ఎక్సైజ్ పన్నును ప్రభుత్వం తొలగించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2024-26 సంవత్సరాలకు సంబంధించి దుకాణాల సంఖ్య, కేటాయింపు పద్ధతి, రిటైల్ ఎక్సైజ్ పన్ను, రిటైలర్ మార్జిన్, ఇతర అంశాలను నిర్దేశిస్తూ కొత్త ఎక్సైజ్ విధానాన్ని జారీ చేసింది. మంత్రుల బృందం గత డిసెంబర్ 22న సమావేశమై, బార్లచే కొనుగోలు చేయబడిన మద్యం ఉత్పత్తులపై అదనంగా విధించిన ఏఆర్ఈటీ పన్ను ప్రభావాలపై చర్చించింది.
నవంబర్ 2019కి ముందు, ఏపీ రాష్ట్ర పానీయాల సంస్థ హోల్సేల్ డిపోల నుండి సరఫరా చేయబడిన ఐఎంఎఫ్ఎల్, ఫారిన్ లిక్కర్ (ఎఫ్ఎల్) ఇన్వాయిస్ ధర బార్లకు, రిటైల్ దుకాణాలకు ఒకే విధంగా ఉండేదని, ఇది సరఫరా పన్నుల నిర్మాణంలో సమానత్వాన్ని నిర్ధారించిందని అది గుర్తించింది. అయితే, నవంబర్ 2019 నుండి, బార్లకు సరఫరా చేసే ఐఎంఎఫ్ఎల్, ఎఫ్ఎల్ స్టాక్లపై ప్రత్యేకంగా అదనపు రిటైల్ ఎక్సైజ్ పన్ను విధించబడింది. దీని ఫలితంగా, అదే ఐఎంఎఫ్ఎల్, ఎఫ్ఎల్ స్టాక్ల కోసం రిటైల్ దుకాణాలతో పోలిస్తే బార్లకు ఇన్వాయిస్ ధర ఎక్కువగా ఉంది.