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రౌడీయిజం - దౌర్జన్యం చేయడానికే వైకాపా నేతల అమరావతి యాత్ర : హోం మంత్రి అనిత
వైకాపా నేతల అమరావతి యాత్రపై ఏపీ హోం మంత్రి అనిత తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. అమరావతి రైతులపై దౌర్జన్యం, రౌడీయిజం చేయడానికే వారు అమరావతికి యాత్రగా వెళ్లారని ఆమె ఆరోపించారు. ఇది ముమ్మాటికీ అమరావతి రైతులపై రౌడీ మూకలతో చేసిన దాడేనని ఆక్షేపించారు.
శనివారం వైకాపా నేతలు రాజధానిలో వైకాపా నేతల పర్యటన ఉద్రిక్తతలకు దారి తీసిన సంగతి తెలిసిందే. ఉండవల్లిలో రాజధాని రైతులు, వైకాపా నేతల మధ్య తోపులాట చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనపై అనిత స్పందించారు. జరిగిన ఘటనపై అధికారులను అడిగి సమాచారం తెలుసుకున్నట్లు చెప్పారు.
'టీడీపీ ఆఫీసుపై దాడి చేసిన గూండాలే రైతులపై దాడికి వచ్చారు. అమరావతి వెళ్లిన వారందరి విజువల్స్ ఉన్నాయి. వైకాపా నేతలకు అమరావతిలో పర్యటించే నైతిక అర్హత లేదు. రైతులను పరామర్శించేందుకు వెళ్లారా? రౌడీయిజం చేసేందుకు వెళ్లారా? వైకాపా నేతలు వెళ్తే సమస్య వస్తుందని పోలీసులు ముందే చెప్పినా వినిపించుకోలేదు. వైకాపా నేతల పర్యటనపై పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరిపిస్తాం. పెనుమాకలో 90శాతం రైతులు రాజధానికి భూములిచ్చారు. వైకాపా నేతలు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులపైనా విచారణ చేస్తాం' అని అనిత అన్నారు.
ప్రజల కలల రాజధాని అమరావతి శరవేగంగా ముందుకెళ్తోందని అనిత అన్నారు. రాజధాని నిర్మాణాన్ని 2027 నాటికి పూర్తి చేయాలని అహర్నిశలు కష్టపడుతున్నామని తెలిపారు. 'ఆనాడు మూడు రాజధానుల పేరుతో డ్రామా ఆడారు. ఇప్పుడు మావిగన్ అంటూనే రాజధానికి ఎలా వస్తారు? అమరావతి పూర్తయితే మనుగడ ఉండదనే వైకాపా డ్రామాలు ఆడుతోంది. వైకాపా అరాచకాలపై అమరావతి రైతులు ఆగ్రహంతో ఉన్నారు' అని తెలిపారు.
మరోమారు సందడి చేయనున్న పుష్ప రాజ్ - శ్రీవల్లి జోడీ
వెండితెరపై మరోమారు పుష్పరాజ్ (అల్లు అర్జున్), శ్రీవల్లి (రష్మిక మందన్నా) జోడీ సందడి చేయనుంది. ప్రముఖ కోలీవుడ్ దర్శకుడు అట్లీ దర్శకత్వంలో అల్లు అర్జున్ హీరోగా రాకా పేరుతో ఓ పాన్ ఇండియా మూవీ తెరకెక్కుతోంది. ఈ చిత్రంల దీపికా పదుకొణె హీరోయిన్. అయితే, ఈ చిత్రంలో రష్మిక మందన్నా కూడా నటించనున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. అల్లు అర్జున్, రష్మికకు సంబంధించిన సన్నివేశాలను త్వరలోనే ముంబైలో చిత్రీకరించనున్నట్టు టాలీవుడ్ వర్గాల సమాచారం. సుకుమార్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'పుష్ప'లో వీరిద్దరి కెమిస్ట్రీ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరించిన సంగతి తెలిసిందే. రష్మికతో పాటు మృణాల్ ఠాకూర్, జాన్వీ కపూర్ కూడా ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నట్లు సమాచారం.
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ప్రముఖ తమిళ చిత్రనిర్మాత, నటుడు, దర్శకుడు కె. భాగ్యరాజ్ శనివారం చెన్నైలో గుండెపోటుతో కన్నుమూశారు. ఆయన వయసు 73 ఏళ్లు. అద్భుతమైన కథా రచన, స్క్రీన్ప్లే నైపుణ్యం, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఆకట్టుకునే చిత్రాలను అందించడంలో ఆయన చేసిన కృషికి ఎంతో గుర్తింపు పొందారు. ఆయన మరణంతో తమిళ చిత్రసీమలో ఒక శకం ముగిసింది. ఆయన అంత్యక్రియలు చెన్నైలోని బెసెంట్ నగర్ శ్మశానవాటికలో మధ్యాహ్నం 1:30 గంటలకు నిర్వహించబడతాయి.