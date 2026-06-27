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Written By ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 27 June 2026 (18:58 IST)

రౌడీయిజం - దౌర్జన్యం చేయడానికే వైకాపా నేతల అమరావతి యాత్ర : హోం మంత్రి అనిత

vangalapudi anitha
BY: ఠాగూర్
Publish: Sat, 27 Jun 2026 (18:52 IST) Updated: Sat, 27 Jun 2026 (18:58 IST)
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వైకాపా నేతల అమరావతి యాత్రపై ఏపీ హోం మంత్రి అనిత తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. అమరావతి రైతులపై దౌర్జన్యం, రౌడీయిజం చేయడానికే వారు అమరావతికి యాత్రగా వెళ్లారని ఆమె ఆరోపించారు. ఇది ముమ్మాటికీ అమరావతి రైతులపై రౌడీ మూకలతో చేసిన దాడేనని ఆక్షేపించారు. 
 
శనివారం వైకాపా నేతలు రాజధానిలో వైకాపా నేతల పర్యటన ఉద్రిక్తతలకు దారి తీసిన సంగతి తెలిసిందే. ఉండవల్లిలో రాజధాని రైతులు, వైకాపా నేతల మధ్య తోపులాట చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనపై అనిత స్పందించారు. జరిగిన ఘటనపై అధికారులను అడిగి సమాచారం తెలుసుకున్నట్లు చెప్పారు.
 
'టీడీపీ ఆఫీసుపై దాడి చేసిన గూండాలే రైతులపై దాడికి వచ్చారు. అమరావతి వెళ్లిన వారందరి విజువల్స్‌ ఉన్నాయి. వైకాపా నేతలకు అమరావతిలో పర్యటించే నైతిక అర్హత లేదు. రైతులను పరామర్శించేందుకు వెళ్లారా? రౌడీయిజం చేసేందుకు వెళ్లారా? వైకాపా నేతలు వెళ్తే సమస్య వస్తుందని పోలీసులు ముందే చెప్పినా వినిపించుకోలేదు. వైకాపా నేతల పర్యటనపై పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరిపిస్తాం. పెనుమాకలో 90శాతం రైతులు రాజధానికి భూములిచ్చారు. వైకాపా నేతలు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులపైనా విచారణ చేస్తాం' అని అనిత అన్నారు.
 
ప్రజల కలల రాజధాని అమరావతి శరవేగంగా ముందుకెళ్తోందని అనిత అన్నారు. రాజధాని నిర్మాణాన్ని 2027 నాటికి పూర్తి చేయాలని అహర్నిశలు కష్టపడుతున్నామని తెలిపారు. 'ఆనాడు మూడు రాజధానుల పేరుతో డ్రామా ఆడారు. ఇప్పుడు మావిగన్‌ అంటూనే రాజధానికి ఎలా వస్తారు? అమరావతి పూర్తయితే మనుగడ ఉండదనే వైకాపా డ్రామాలు ఆడుతోంది. వైకాపా అరాచకాలపై అమరావతి రైతులు ఆగ్రహంతో ఉన్నారు' అని తెలిపారు.
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ఠాగూర్

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