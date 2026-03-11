Jagan: చంద్రబాబు ఉప ప్రధానా? ఎవరు చెప్పినారు సామీ..?: వైఎస్ జగన్ (video)
ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేష్, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్లపై ఏపీ మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ ధ్వజమెత్తారు. ఇటీవల అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఎందుకు జరిగాయో దానికి ఏకైక కారణం చంద్రబాబు తన కుమారుడు లోకేష్ను పైకి లేపడం, లోకేష్ చంద్రబాబును పైకి లేపడం అని జగన్ సెటైర్లు చేశారు. ఈ వ్యక్తులు జాకీలను ఉపయోగించి ఒకరినొకరు పైకి లేపడం తప్ప, 16 రోజుల పాటు జరిగిన అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో వేరే ఏదీ జరగలేదన్నారు.
తన ప్రభుత్వం ఐదు సంవత్సరాలలో రూ. 3.3 లక్షల కోట్ల రుణాలు తీసుకుందని, కానీ ప్రస్తుత చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే రూ.3.8 లక్షల కోట్ల రుణాలు తీసుకుందని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ఎటువంటి సంక్షేమ పథకాలు చేయలేదని, కానీ ఇప్పటికీ మిగులు రుణాలు తీసుకుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
"టీటీడీ బోర్డు ఛైర్మన్ ఒక మహిళతో పట్టుబడిన వీడియోలను మనమందరం చూశాం. కానీ ఈ ప్రభుత్వం అతనిపై ఎటువంటి చర్య తీసుకోలేదు. అలాంటి వ్యక్తులు మహిళలు, దేవతల గురించి మాట్లాడటం చూస్తుంటే విసుగేస్తుంది. ఇటీవలి కాలంలో జగన్ తన దాదాపు అన్ని మీడియా ప్రదర్శనలకు ఇదే విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నారు.
చంద్రబాబు ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించడంపైనే పూర్తి ప్రాధాన్యత ఉంది. ఆయన నేడు కూడా అదే ఫార్ములాకు కట్టుబడి ఉన్నారు." అని జగన్ ఫైర్ అయ్యారు. జాతీయ రాజకీయాల్లోకి చంద్రబాబు వెళ్తున్నారని.. ఉప ప్రధాన మంత్రి అవుతారనే ప్రచారం జరుగుతోందని.. దీనిపై మీ స్పందన ఏంటని జగన్ మీడియా ప్రతినిధులు ప్రశ్నించారు. "చంద్రబాబు ఉప ప్రధానా? ఎవరు చెప్పినారు సామీ.." అని కడప యాసలో అన్నారు.
చంద్రబాబు అనుకూల మీడియా దీనిని ప్రచారం చేస్తోందని తెలిపారు. సీఎంగానే చంద్రబాబును ప్రజలు భరించలేకపోతున్నారని.. ఇక ఉప ప్రధాని అయితే దశ ప్రజలు ఎక్కడ భరిస్తారని జగన్ ప్రశ్నించారు.