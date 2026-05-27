నీటి హైసింత్ వల్ల ప్రభావితమైన నీటి వనరులు.. మహిళలకు జీవనోపాధి.. ఎలా?
వేగంగా వ్యాపిస్తున్న నీటి హైసింత్ వల్ల ప్రభావితమైన సరస్సులు, చెరువులు, కాలువలను పునరుజ్జీవింపజేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్త మిషన్ను ప్రారంభించింది. ఇది వలయాకార ఆర్థిక వ్యవస్థ నమూనా ద్వారా మహిళలకు ఏకకాలంలో జీవనోపాధి అవకాశాలను కల్పిస్తుంది.
పట్టణ, గ్రామీణ ప్రాంతాలలో జలాశయాలను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తూ, నీటిపారుదల కాలువలకు అడ్డంకులు సృష్టిస్తూ, నీటి నాణ్యతను దిగజార్చుతున్న ఈ హానికరమైన నీటి కలుపు మొక్క వల్ల ఎదురవుతున్న పర్యావరణ, ప్రజారోగ్య సవాళ్లను పరిష్కరించడమే ఈ బృహత్తర కార్యక్రమం లక్ష్యం.
ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య విశేషం, తొలగించిన జీవపదార్థాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం. నీటి కలుపు మొక్కలను కేవలం వ్యర్థాలుగా పరిగణించే బదులు, ప్రభుత్వం వాటిని మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాల ద్వారా విలువ జోడించిన ఉత్పత్తులుగా మారుస్తోంది. సేకరించిన ఈ పదార్థాన్ని సేంద్రియ ఎరువులు, పీచు ఆధారిత ఉత్పత్తులు, హస్తకళలుగా ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు. తద్వారా గ్రామీణ-పట్టణ ప్రాంతాల్లోని పేద మహిళలకు సుస్థిర జీవనోపాధి అవకాశాలను కల్పిస్తున్నారు.
పర్యావరణ పరిరక్షణను ఆర్థిక సాధికారతతో అనుసంధానించే ఒక దీర్ఘకాలిక దార్శనికతతో, ఈ కార్యక్రమాన్ని ఒక 'మిషన్ మోడ్'లో అమలు చేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఇది కేవలం ఒక పారిశుధ్య కార్యక్రమం మాత్రమే కాదు. జల పర్యావరణ వ్యవస్థలను పునరుద్ధరించడానికి, మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాలకు ఆదాయాన్ని ఆర్జించే అవకాశాలను కల్పించడానికి రూపొందించిన ఒక సుస్థిరమైన చొరవ ఇదని ఒక అధికారి పేర్కొన్నారు.
ఈ కార్యక్రమం కింద, పురపాలక సంఘాలు, గ్రామాలు, నీటిపారుదల వ్యవస్థలలోని జలాశయాలను దశలవారీగా, శాస్త్రీయ పద్ధతిలో గుర్తించి, తొలగిస్తున్నారు. సమన్వయంతో అమలు జరిగేలా చూసేందుకు పట్టణ స్థానిక సంస్థలు, గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థలు మరియు జలవనరుల శాఖకు నిర్దిష్ట బాధ్యతలు అప్పగించారు.
కేవలం నీటి హైసింత్ను తొలగించడంపై మాత్రమే దృష్టి సారించిన గత కార్యక్రమాలకు భిన్నంగా, ప్రస్తుత కార్యక్రమం దాని వేగవంతమైన వ్యాప్తి వెనుక ఉన్న మూలకారణాలను పరిష్కరిస్తుంది. శుద్ధి చేయని మురుగునీరు సరస్సులు, చెరువులలోకి ప్రవహించకుండా నిరోధించడానికి అధికారులు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
జలాశయాలలోకి శుద్ధి చేసిన నీరు మాత్రమే చేరేలా చూసేందుకు, అనేక ప్రాంతాలలో మురుగునీటి శుద్ధి కేంద్రాలు, ప్రకృతి ఆధారిత శుద్ధి వ్యవస్థలను కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ విధానం భవిష్యత్తులో ఈ కలుపు మొక్క మళ్లీ పెరగడాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
శుద్ధి చేసిన నీటి హైసింత్ నుండి ఉత్పత్తి అయ్యే సేంద్రియ కంపోస్ట్ పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటుందని, ఇది రసాయన ఎరువులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడంతో పాటు నేల సారవంతాన్ని కూడా మెరుగుపరుస్తుందని గుర్తించబడింది. మిగులు కంపోస్ట్, సంబంధిత ఉత్పత్తులను సంఘటిత మార్గాల ద్వారా విక్రయించి, సామాజిక సమూహాలకు స్థిరమైన ఆదాయాన్ని సమకూరుస్తారు. పర్యావరణ నిపుణులు ఈ చొరవను స్వాగతించారు.
పరిశుభ్రమైన సరస్సులు, చెరువులు భూగర్భ జలాల పునరుత్పత్తిని మెరుగుపరుస్తాయని, జీవవైవిధ్యాన్ని బలోపేతం చేస్తాయని, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సాగునీటి సామర్థ్యాన్ని పెంచుతాయని వారు పేర్కొన్నారు. పట్టణ జలాశయాలు కూడా మెరుగైన సౌందర్యాన్ని, మెరుగైన పర్యావరణ ఆరోగ్యాన్ని పొందుతాయని భావిస్తున్నారు.
పారదర్శకత, జవాబుదారీతనం ఉండేలా చూసేందుకు, అమలును నిశితంగా పర్యవేక్షించాలని జిల్లా యంత్రాంగాలకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. పురోగతిని తెలుసుకోవడానికి, ఫలితాలను అంచనా వేయడానికి, ముందు-తర్వాత దృశ్య రికార్డులతో సహా సాంకేతికత ఆధారిత డాక్యుమెంటేషన్ను ఉపయోగిస్తున్నారు.
పర్యావరణ పునరుద్ధరణను సామాజిక భాగస్వామ్యం, మహిళా సాధికారతతో మిళితం చేసే సమీకృత పాలనా విధానాన్ని ఏపీ నమూనా ప్రతిబింబిస్తుందని నిపుణులు పేర్కొన్నారు.
