Women Entrepreneurship: మహిళా వ్యవస్థాపకతలో అగ్రగామిగా నిలిచిన ఆంధ్రప్రదేశ్
భారతదేశం అంతటా మహిళా వ్యవస్థాపకతలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్రగామిగా అవతరించింది. మహిళా సాధికారతకు కొత్త ప్రమాణాన్ని నెలకొల్పింది. ఇటీవలి డేటా ప్రకారం, ఎంఎస్ఎంఈలలో రాష్ట్రంలో 49 శాతం మహిళా వ్యవస్థాపకులు ఉన్నారు. ఇది జాతీయ సగటు 33 శాతం కంటే చాలా ఎక్కువ.
ఈ పురోగతి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు దీర్ఘకాలిక దార్శనికతను ప్రతిబింబిస్తుంది. ఆయన ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తన మునుపటి పదవీకాలం నుండి మహిళా సాధికారతను ప్రోత్సహించారు.
పట్టణ మహిళలు ఐటీ బూమ్ నుండి ప్రయోజనం పొందగా, గ్రామీణ మహిళలు మైక్రోఫైనాన్స్ అవకాశాలను అందించే డ్వాక్రా వంటి పథకాల ద్వారా మద్దతు పొందారు. దీనిని మరింత బలోపేతం చేయడానికి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇటీవల రాష్ట్రంలో మహిళా వ్యవస్థాపక వేదిక (డబ్ల్యూఈపీ) అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించింది.
2024–2029కి కొత్త ఎంఎస్ఎంఈ, వ్యవస్థాపక అభివృద్ధి విధానం మార్గదర్శకత్వం, నైపుణ్యం, ఆర్థిక సహాయం మరియు కమ్యూనిటీ నెట్వర్క్లను అందిస్తుంది. ఈ ప్రయత్నాలు ఎంఎస్ఎంఈ రంగంలో మహిళలకు సాధికారత కల్పించడం మరియు రాష్ట్ర సమగ్ర వృద్ధి ప్రయాణాన్ని కొనసాగించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి.