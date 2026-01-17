AP Liquor Scam: ఏపీ లిక్కర్ కేసు.. ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డికి నోటీసులు
ఆంధ్రప్రదేశ్ మద్యం కేసు విషయంలో మాజీ వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డికి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) నోటీసులు జారీ చేసింది. విచారణ నిమిత్తం జనవరి 22న తమ ముందు హాజరు కావాలని ఆయనను ఆదేశించింది. 2019-2024 మధ్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో అనుసరించిన మద్యం విధానంలో జరిగిన అవకతవకలపై ఈడీ దర్యాప్తు చేస్తోంది.
గత ప్రభుత్వ హయాంలో మద్యం వ్యాపారానికి సంబంధించి పెద్ద ఎత్తున మనీలాండరింగ్, హవాలా లావాదేవీలు జరిగాయని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.
దర్యాప్తు ప్రకారం, మద్యం కొనుగోలు వ్యవస్థను ఆటోమేటెడ్ ప్రక్రియ నుండి మాన్యువల్ ఆమోదాలకు మార్చారు. ఇది కొన్ని వర్గాలకు సరఫరా కాంట్రాక్టులను తారుమారు చేయడానికి ధరలను పెంచడానికి సహాయపడిందని చెబుతున్నారు.
సరఫరాదారుల నుండి కమీషన్లు వసూలు చేశారని, ఆ డబ్బును షెల్ కంపెనీలు, నకిలీ ఇన్వాయిస్ల ద్వారా మళ్లించారని ఈడీ ఆరోపిస్తోంది. ఈ కేసును ఈడీతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసుల ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) కూడా విచారిస్తోంది. ఇప్పటికే పలు కేసులు నమోదు కాగా, మద్యం వ్యాపారానికి సంబంధించిన చాలా మందిని విచారించారు.
విజయసాయి రెడ్డికి నోటీసులు జారీ చేయడం జరుగుతున్న దర్యాప్తులో ఒక ముఖ్యమైన పరిణామంగా పరిగణిస్తున్నారు. వచ్చే వారం ఆయన ఈడీ ముందు హాజరైన తర్వాత మరిన్ని వివరాలు తెలిసే అవకాశం ఉంది.