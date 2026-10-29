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  4. AP Local Body Polls: Suspend Rebels, Naidu To TDP In-Charge Ministers
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 29 October 2026 (16:46 IST)

AP Local Body Polls: టీడీపీలో ఎవరైనా రెబెల్స్ ఇంకా మిగిలి ఉంటే సస్పెండ్ చేయాలి.. బాబు

Chandra Babu Naidu
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 29 Oct 2026 (16:46 IST)
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ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గురువారం నాడు జిల్లా ఇన్‌ఛార్జ్ మంత్రులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. తెలుగుదేశం పార్టీ (టీడీపీ)లో ఎవరైనా రెబెల్స్ ఇంకా మిగిలి ఉంటే, వారిని వెంటనే సస్పెండ్ చేయాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు. మూడు పార్టీల కూటమి ఖరారు చేసిన అభ్యర్థులే తుది అభ్యర్థులని ఆయన పేర్కొన్నారు. 
 
అర్నాబ్ తుపాను నేపథ్యంలో హైబ్రిడ్ పద్ధతిలో జరిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం అనంతరం, రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల గురించి ఆయన టీడీపీ శ్రేణులతో, ఇన్‌ఛార్జ్ మంత్రులతో మాట్లాడారు. కూటమి అభ్యర్థుల విజయం కోసం అందరూ కలిసి పనిచేయాలని ఆయన సూచించారు. 
 
ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ మాట్లాడుతూ, కూటమి ఐక్యతపై ఇటీవల నిర్వహించిన మీడియా సమావేశం ప్రజల్లోకి బాగా వెళ్లిందని చెప్పారు. మూడు పార్టీల అభ్యర్థులను గెలిపించేందుకు నాయకులందరూ సమన్వయంతో పనిచేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. 
 
అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాల పట్ల ప్రజల్లో సానుకూల దృక్పథం ఉందని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ముగిసిన తర్వాత, పంచాయతీ ఎన్నికలపై, ఆ వెంటనే మున్సిపల్ ఎన్నికలపై దృష్టి సారించాలని, ఆపై సమగ్ర పాలనపై దృష్టి పెట్టాలని ఆయన సూచించారు. ఏదైనా వివాదాలు తలెత్తితే, వాటిని వెంటనే పరిష్కరించుకోవాలని మంత్రులకు ఆయన సలహా ఇచ్చారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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