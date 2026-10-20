నవరత్న హామీలు - అపుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి.. ఇపుడు వైకాపా వార్డు అభ్యర్థి (వీడియో)
గత 2024లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం వైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి ఓటర్లను ఆకర్షించేందుకు నవరత్నాల పేరుతో తొమ్మిది హామీలను ఇచ్చారు. ఫలితంగా ఆ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 151 సీట్లు గెలుచుకుని ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటుచేశారు. అయితే ప్రస్తుతం 2026లో ఏపీ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో గాజువాక మున్సిపాలిటీలోని 95వ వార్డులో వైకాపా తరపున మాజీ సైనికోద్యోగి పులి అప్పల రెడ్డి పోటీ చేస్తున్నారు. ఆయన తన గెలుపు కోసం ఓటర్లను ఆకర్షించేందుకు వీలుగా నవరత్నాల పేరుతో తొమ్మిది హామీలు ఇచ్చారు. అవేంటే ఓసారి చూద్ధాం.
హామీ నం.1 : వార్డు పరిధిలోని ప్రతి గ్రామాభివృద్ధి కార్యక్రమాల కోసం రూ.3 లక్షలు వ్యక్తిగతుంగా సాయం చేస్తాను.
హామీ నం.2 : వార్డులో వివాహం నిశ్చయమైన యువతులకు పసుపు కుంకుమ కానుకగా రూ.5 వేలు అందిస్తాను.
హామీ నం.3 : వార్డు పరిధిలోని కుటుంబంలో మరణం సంభవించినపుడు అంత్యక్రియల నిర్వహణ ఖర్చుల కోసం తక్షణం రూ.3,500 నుంచి రూ.5 వేల వరకు ఆర్థిక సాయం.
హామీ నం.4 : వార్డు పరిధిలోని ప్రతి గ్రామంలో 10వ తరగతి, ఇంటర్ పరీక్షల్లో మెరిట్లో ఉత్తీర్ణులయ్యే విద్యార్థులకు రూ.10 వేలు ఆర్థిక సాయం.
హామీ నం.5 : వార్డులోని నిరుద్యోగ యువతీ యువకులకు ఏఎంటీజడ్, ఫార్మా కంపెనీలు, తదితర రంగాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలను కల్పించేలా కృషి.
హామీ నం.6 : ప్రతి గ్రామానికి క్రికెట్, వాలీబాల్ బ్యాడ్మింటన్ కోర్టు, అలాగే, క్రీడా మరియు చెస్ వంటి ఇండోర్ గేమ్స్ సౌకర్యం కల్పించేందుకు తన వంతు కృషి.
హామీ నం.7 : వార్డులో ఆడపిల్ల జన్మించిన కుటుంబాలకు రూ.3500 నుంచి రూ.5వేల వరకు మహాలక్ష్మి కానుకగా వ్యక్తిగత సహాయం.
హామీ నం.8 : వార్డు పరిధిలోని ఒక్కో దేవాలయానికి 10 తులాల వెండి ఆభరణాలను సమర్పించే ప్రతిపాదన.
హామీ నం.9 : ప్రతి గ్రామం ప్రవేశ ద్వారం వద్ద గ్రామం పేరుతో శిలాఫలకం ఏర్పాటు చేయాలనే ప్రతిపాదన చేయిస్తాం.
చాలా మంచి concept ???????? గాజువాక అభ్యర్థి అంట ???????????? #YSRCP https://t.co/3618UDvJRe— Ram ???? ???? ???? (@DevaraII) October 19, 2026