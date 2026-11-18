తిరుపతిలో 5,000 ఎకరాల సెమీకండక్టర్ పార్క్.. నారా లోకేష్
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైన కొత్త విధానంతో సెమీకండక్టర్ పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు తన ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేస్తోంది. ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సెమీకండక్టర్ అండ్ డిస్ప్లే ఫ్యాబ్ పాలసీ 4.0ను ప్రకటించారు. చిప్ తయారీ, సంబంధిత పరిశ్రమలకు రాష్ట్రాన్ని ఒక ప్రధాన కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
పెట్టుబడిదారులకు అందించే ఆర్థిక మద్దతే ఇందులో అతిపెద్ద ఆకర్షణ. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సంయుక్త సహాయం ద్వారా సెమీకండక్టర్ ఫ్యాబ్రికేషన్ యూనిట్లకు 80 శాతం వరకు మూలధన మద్దతు లభిస్తుంది. కాంపౌండ్ సెమీకండక్టర్లు, ఫోటోనిక్స్, సెన్సార్లు, డిస్ప్లే తయారీ, అధునాతన ప్యాకేజింగ్ వంటి ఇతర రంగాలకు 70 శాతం వరకు మద్దతు లభించే అవకాశం ఉంది.
నారా లోకేష్ ప్రకారం, దేశంలోని ఏ రాష్ట్రం అందించే ప్రోత్సాహకాల కన్నా ఇవి అత్యధికమైనవి. ఒడిశా, తమిళనాడు రాష్ట్రాలు సుమారు 65 శాతం మద్దతును అందిస్తుండగా, ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాలు 60 శాతం అందిస్తున్నాయి. గుజరాత్ సుమారు 56 శాతం అందిస్తోంది.
తిరుపతిలో 5,000 ఎకరాల సెమీకండక్టర్ పార్క్: ఈ విధానంలో తిరుపతిలో ప్రతిపాదించిన 5,000 ఎకరాల సెమీకండక్టర్ పార్క్ ఒక ప్రధాన ఆకర్షణ. ఇందులో క్లీన్రూమ్లు, నమ్మకమైన హై-వోల్టేజ్ విద్యుత్, అత్యంత స్వచ్ఛమైన నీరు, ప్రత్యేక వాయువులు, పరీక్షా ప్రయోగశాలలు, లాజిస్టిక్స్ సౌకర్యాలు ఉంటాయి. మొత్తం సెమీకండక్టర్ విలువ గొలుసును ఒకే పర్యావరణ వ్యవస్థ కిందకు తీసుకురావడమే దీని లక్ష్యం.
ఈ విధానం కేంద్రం ఇండియా సెమీకండక్టర్ మిషన్ 2.0 కింద ఉన్న మొత్తం 10 విభాగాలను కవర్ చేస్తుంది. వీటిలో చిప్ డిజైన్, తయారీ పరికరాలు, మెటీరియల్స్, ఫ్యాబ్రికేషన్, ఏటీఎంపీ, ఓఎస్ఏటీ యూనిట్లు, పరిశోధన, అభివృద్ధి ఉన్నాయి. చిప్ డిజైన్ స్టార్టప్లు రూ.22.5 కోట్ల వరకు సీడ్ ఫండింగ్ పొందవచ్చు. పరిశోధన, అభివృద్ధి, ప్రతిభా అభివృద్ధి కార్యక్రమాల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రాజెక్ట్ వ్యయంలో 25 శాతం కూడా అందిస్తుంది. ఐఐటి తిరుపతిలో ఫోటోనిక్స్పై దృష్టి సారించే ఒక ప్రత్యేక పరిశోధనా కేంద్రాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేయాలని యోచిస్తున్నారు.
పెట్టుబడులను సులభతరం చేయడానికి, ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ సెమీకండక్టర్ గ్రోత్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ కౌన్సిల్ను ఒకే విండో వేదికగా ఏర్పాటు చేస్తుంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఈ మండలికి అధ్యక్షత వహిస్తారు.
ప్రతిపాదిత సెమీకండక్టర్ పార్కులో ఒక ప్రత్యేక శిక్షణా కేంద్రం కూడా ఉంటుంది. శిక్షణార్థులకు ఆరు నెలల పాటు నెలకు రూ.10,000 లభిస్తాయి. ఈ రంగానికి నైపుణ్యం గల మానవ వనరులను సిద్ధం చేయడానికి, పరిశ్రమ నిపుణులు, విశ్వవిద్యాలయాలతో సంప్రదించి ఈ కార్యక్రమాలను రూపొందిస్తారు.
సెమీకండక్టర్ల తయారీకి భారీ పెట్టుబడులు, అధునాతన మౌలిక సదుపాయాలు, నైపుణ్యం గల మానవ వనరులు అవసరం. ఆంధ్రప్రదేశ్ తన కొత్త విధానం ద్వారా ఈ అంశాలన్నింటినీ ఒకచోట చేర్చడానికి ప్రయత్నిస్తోంది.
ఈ ప్రోత్సాహకాలు, ప్రతిపాదిత తిరుపతి పార్క్, గుజరాత్, తమిళనాడు వంటి ఇప్పటికే స్థిరపడిన సెమీకండక్టర్ కేంద్రాలతో పోటీ పడటానికి రాష్ట్రానికి సహాయపడగలవు. అయితే, విధాన ప్రకటనలను వాస్తవ పెట్టుబడులు, తయారీ సౌకర్యాలు, ఉపాధి అవకాశాలుగా మార్చడమే అసలైన సవాలుగా ఉంటుంది.
ఈ విధానంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్ పెట్టుబడిదారులకు స్పష్టమైన విజ్ఞప్తి చేస్తోంది. చిప్ డిజైన్ నుండి తయారీ, ప్యాకేజింగ్ వరకు, భారతదేశ సెమీకండక్టర్ ప్రయాణంలో భాగం కావాలని రాష్ట్రం కోరుకుంటోంది.