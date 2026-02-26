సింగపూర్కు చెందిన మహిళను పెళ్లాడనున్న బాపట్ల వరుడు
AP Man Marries Singapore Woman
భారత మహిళలు, పురుషులు విదేశీయులను వివాహం చేసుకోవడం ఫ్యాషనైపోయింది. తాజాగా బాపట్ల జిల్లాలోని చీరాలలో ఇలాంటి వివాహమే జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన ఒక వ్యక్తి సింగపూర్కు చెందిన మహిళను వివాహం చేసుకున్నాడు.
బాపట్ల జిల్లాలోని కంకటపాలెంకు చెందిన వరుడు, సింగపూర్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా పనిచేస్తున్న సాయి సూర్య, అదే కంపెనీలో పనిచేస్తున్న సింగపూర్ జాతీయురాలు రోయనిని వివాహం చేసుకున్నాడు. ఒకే ఆఫీసు కావడంతో వీరి మధ్య ప్రేమ చిగురించిందని.. తరువాత వారి సంబంధం వివాహంగా మారింది.
ఇరు కుటుంబాల అంగీకారంతో వేద మంత్రాల మధ్య వీరి వివాహం జరిగింది. ఈ వేడుకలో అందరూ సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించారు. ఈ వివాహ వేడుకకు సంబంధించిన ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్ అయ్యాయి.