చంద్రబాబు విజన్ను బిల్గేట్స్ ప్రశంసించడాన్ని జగన్ జీర్ణించుకోలేకున్నారు : మంత్రి పార్థసారథి
ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు విజన్పై గేట్స్ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ బిల్గేట్స్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించడాన్ని వైకాపా అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏమాత్రం జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారంటూ ఏపీ మంత్రి కె.పార్థసారథి విమర్శించారు. తాజాగా బిల్ గేట్స్ నవ్యాంధ్ర రాజధాని అమరావతిలో పర్యటించారు. ఈ పర్యటన విజయవంతం కావడంతో మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి విషం కక్కుతున్నారని మంత్రి పార్థసారథి ఆరోపించారు.
'వైకాపా ఐదేళ్ల పాలన విధ్వంసానికి.. కూటమి పాలన నిర్మాణానికి నిదర్శనం. కూల్చివేతల ఆలోచన ఉన్న జగన్.. అమరావతి నిర్మాణం జరుగుతుంటే ఓర్చుకోలేకపోతున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం, సీఎం చంద్రబాబు విజన్ను బిల్గేట్స్ పొగడటంతో జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. రాష్ట్రం బాగుపడటం ఆయనకు ఇష్టం లేదు. అందుకే బిల్గేట్స్ పర్యటనపై బురద చల్లిస్తున్నారు. ఎవరు ఎన్ని దుష్ప్రచారాలు చేసినా అభివృద్ధిలో వెనకడుగు వేసే ప్రసక్తే లేదు. జగన్కు ప్రజలే బుద్ధి చెబుతారు' అని పార్థసారథి అన్నారు.