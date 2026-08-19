  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. ap minister kandula durgesh annouce free permission for cinema shootings in andhra pradesh
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 19 August 2026 (11:49 IST)

ఏపీలో సినిమా షూటింగులకు ఉచితంగా అనుమతులు : మంత్రి కందుల దుర్గేష్

Kandula Durgesh
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (11:49 IST)
google-news
చిత్రపరిశ్రమకు ఏపీ ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. రాష్ట్రంలో జరిగే షూటింగులకు ఉచితంగా అనుమతులు మంజూరు చేస్తామని రాష్ట్ర సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి కందుల దుర్గేష్ వెల్లడించారు. ఇదే విషయంపై ఆయన మాట్లాడుతూ, రాష్ట్రంలో చిత్రపరిశ్రమ అభివృద్ధికి తమ ప్రభుత్వం కట్టుబడివుందని ఆయన వెల్లడించారు. 
 
రాష్ట్రంలో సినిమా షూటింగులకు ఉచితంగా, సింగిల్ విండో విధానంలో అనుమతులు మంజూరు చేస్తామన్నారు. తమ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ నేతృత్వంలో ఏపీలో సినీ పరిశ్రమ విస్తరణకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని తెలిపారు. డబ్బింగ్, రీ-రికార్డింగ్ థియేటర్ల వంటి మౌలిక వసతులు ఏర్పాటు చేసే వారికి ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు.
 
హైదరాబాద్ తరహాలోనే విజయవాడను కూడా సినీ, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలకు ప్రధాన కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దాలన్నదే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని మంత్రి వివరించారు. రాష్ట్రంలోని సహజ సిద్ధమైన లొకేషన్లను చిత్ర పరిశ్రమ మరింతగా వినియోగించుకోవాలని ఆయన కోరారు
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
నాగార్జున స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ హత్య.. విద్యార్థులే హంతకులు.. రూ.4లక్షల కోసమే చంపేశారా?

సుకుమార్ - చరణ్ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా దురంధర్ బేబీ సారా అర్జున్

సుకుమార్ - చరణ్ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా దురంధర్ బేబీ సారా అర్జున్ధురంధర్ సినిమాతో ఓవర్ నైట్ స్టార్‌గా మారిన యువ నటి సారా అర్జున్.. చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్‌గా కెరీర్ మొదలుపెట్టి, పలు చిత్రాల్లో మెప్పించింది. ఇప్పుడు సుకుమార్ - చరణ్ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా ఛాన్స్ దక్కించుకున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ చిత్రంలో కథానాయికగా కియారా అద్వాని, రష్మిక మందన్న, రుక్మిణి వసంత్ వంటి క్రేజీ నటీమణుల పేర్లు పరిశీలనలో ఉన్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి.

సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న చిరంజీవి లేటెస్ట్ ఫోటోలు

సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న చిరంజీవి లేటెస్ట్ ఫోటోలుమెగాస్టార్ చిరంజీవి ఈ నెల 22వ తేదీన 71 యేటలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. ఈ వయసులోనూ ఆయన ఎనర్జీ, డైనమిజం చూసి మెగా ఫ్యాన్స్‌తో పాటు సినీ వర్గాలు సైతం ఆశ్చర్యపోతున్నాయి. ఆయన లేటెస్ట్ ఫోటోలు ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

Jailer 2 Update: జైలర్ 2 ఫస్ట్ సింగిల్ తేదీని ప్రకటించిన సన్ పిక్చర్స్

Jailer 2 Update: జైలర్ 2 ఫస్ట్ సింగిల్ తేదీని ప్రకటించిన సన్ పిక్చర్స్రజనీకాంత్ నటిస్తున్న జైలర్ 2 నుంచి ఈరోజు సాయంత్రం 6 గంటలకు అప్ డేట్ రాబోతుందని సోషల్ మీడియాలో సన్ పిక్చర్స్ వెల్లడించింది. అన్నట్లుగా ఈ సినిమా. ది ఫీస్ట్ ఈజ్ రెడీ అంటూ చిత్ర బృందం ఈ సినిమా నుంచి ఫ‌స్ట్ సింగిల్ అనౌన్స్‌మెంట్‌ను పంచుకుంది. ఈ ఫస్ట్ సింగిల్ ఆగస్టు 21వ తేదీన విడుదల కానున్నట్లు చిత్ర‌బృందం తెలిపింది.

అన్ని వర్గాల ఆడియెన్స్‌ని ది రెడ్ బ్యాగ్ ఆకట్టుకుంటుంది : హరికృష్ణ సోమిశెట్టి

అన్ని వర్గాల ఆడియెన్స్‌ని ది రెడ్ బ్యాగ్ ఆకట్టుకుంటుంది : హరికృష్ణ సోమిశెట్టిహరికృష్ణ సోమిశెట్టి నిర్మించిన చిత్రం ‘ది రెడ్ బ్యాగ్’. డిఫరెంట్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్‌గా సాగే ఈ మూవీని రవి కుమార్ సీరపు తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమాలో కబీర్ సింగ్, ప్రసాద్ బెహరా, రాధ్య, మోనిక, స్నేహ సింగ్, ఆకాంక్ష, ఈషాన్ శంకర్, అవినాష్ బాదల్, భార్గవి, రాశి కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ చిత్రాన్ని పీవీఆర్ ఐనాక్స్ పిక్చర్స్ ఆగస్ట్ 21న భారీ ఎత్తున విడుదల చేయబోతోంది.

Mega158: మెగాస్టార్ చిరంజీవి పుట్టినరోజు ఆగస్టు 22న భారీ అప్‌డేట్

Mega158: మెగాస్టార్ చిరంజీవి పుట్టినరోజు ఆగస్టు 22న భారీ అప్‌డేట్మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకుడు బాబీ కొల్లి కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన‘వాల్తేరు వీరయ్య’ తర్వాత మరోసారి కలిసి ప్రస్తుతం #Mega158 / #ChiruBobby2 చేస్తున్నారు. ఈ సినిమాను KVN ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై వెంకట్ కె. నారాయణ భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నారు. సినిమా షూటింగ్ ఇప్పటికే 40 రోజులు పూర్తి చేసుకుంది. ఇంత తక్కువ సమయంలో ఇంత కీలకమైన ప్రోగ్రెస్ సాధించడం సినిమాను ఏ స్థాయిలో తెరకెక్కిస్తున్నారో స్పష్టం అవుతుంది.