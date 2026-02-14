విధ్వంసం నుంచి వికాసం వైపు తీసుకెళ్లే బడ్జెట్ : మంత్రి నాదెళ్ల మనోహర్
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసనసభలో వార్షిక బడ్జెట్ను ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ శనివారం ప్రవేశపెట్టారు. ఈ బడ్జెట్పై జనసేన పార్టీ సీనియర్ నేత, మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ స్పందిస్తూ, బడ్జెట్పై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. విధ్వంసం నుంచి వికాసం వైపు రాష్ట్రాన్ని తీసుకెళ్లే బడ్జెట్ అని పేర్కొన్నారు.
రాష్ట్రంలో రెవెన్యూ లోటు పూడ్చేలా ఈ సారి బడ్జెట్ ప్రణాళికలు ఉన్నాయన్నారు. రెవెన్యూ పన్నులు రూ.1.25 లక్షల కోట్లకు పెంచారని తెలిపారు. వైకాపా విధ్వంసంతో రాష్ట్రంలో సంక్షేమంపై అనుమానాలు ఉండేవన్నారు. వాటిని పటాపంచలు చేస్తూ సూపర్సిక్స్ పథకాలు అమలు చేశామని వెల్లడించారు.
ప్రజల ఆకాంక్షలు ఎక్కువ, ఆర్థిక వనరులు తక్కువగా ఉన్నా ముందుకు వెళ్తున్నామని మంత్రి నాదెండ్ల ఉద్ఘాటించారు. కేంద్ర సహకారంతో ఇబ్బందులు అధిగమించేందుకు చర్యలు చేపట్టామని తెలిపారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం వేగంగా సాగుతోందని వివరించారు.
అమరావతి నిర్మాణంలో భాగంగా రూ.57 వేల కోట్ల పనులు జరుగుతున్నాయని చెప్పారు. రాయలసీమలో హార్టికల్చర్ హబ్ ద్వారా రాష్ట్రానికి ఆదాయం గణనీయంగా పెరగనుందన్నారు. మూడు ఎకనమిక్ కారిడార్లు ఏర్పాటు చేసి అన్ని ప్రాంతాల్లో అభివృద్ధి చేస్తున్నామని మంత్రి నాదెండ్ల తెలిపారు.