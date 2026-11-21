అనిరుధ్-కావ్య మారన్ రిసెప్షన్కు హాజరైన మంత్రి నారా లోకేష్ కుటుంబం
చెన్నైలో ఘనంగా జరిగిన సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్, కావ్య మారన్ల వివాహ రిసెప్షన్కు మంత్రి నారా లోకేష్, బ్రాహ్మణి దంపతులు తమ కుమారుడు దేవాన్ష్తో కలిసి హాజరయ్యారు. ఈ వేడుకలో భాగంగా సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్, ఎం.కె. స్టాలిన్, ఉదయనిధి స్టాలిన్లను లోకేష్ మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి ఆప్యాయంగా ముచ్చటించారు.
అనిరుధ్-కావ్య మారన్ వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్లో విజయ్-రజినీకాంత్-స్టాలిన్
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్ చెన్నైలోని ఐటీసీ గ్రాండ్ చోలా హోటల్లో జరిగిన సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్, సన్ టీవీ నెట్వర్క్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ కావ్య మారన్ వివాహ రిసెప్షన్కు హాజరయ్యారు. నూతన దంపతులకు తన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. సీఎం విజయ్ వేడుకకి హాజరైన తర్వాత అక్కడే వున్న దక్షిణాది సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్, తమిళనాడు మాజీ సీఎం స్టాలిన్ తో కరచాలనం చేసారు. ఈ ఫోటో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
ఏం చెన్నైలో వివాహ వేదిక దొరకలేదా? వైకో ప్రశ్న
సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ వివాహం ఇటీవల గ్రీస్లో జరిగింది. ఈ వేడుకకు డీఎంకే నాయకుడు ఎం.కె. స్టాలిన్, సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ తదితరులు హాజరయ్యారు. డీఎంకే నాయకుడు ఎం.కె. స్టాలిన్, కళానిధి మారన్ కుమార్తె కావ్య మారన్కు బంధువు అవుతారు. అలాగే, సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ అనిరుధ్కు బంధువు (అనిరుధ్, లతా రజనీకాంత్ సోదరుడి కుమారుడు). అందుకే స్టాలిన్, రజనీకాంత్ ఇద్దరూ ఈ వివాహ వేడుకకు హాజరయ్యారు.
ఈ వేడుకకు సంబంధించిన ఫోటోలు ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. మరోవైపు, విలేకరులతో మాట్లాడిన వైకో ఈ పరిస్థితిని ప్రశ్నిస్తూ, "జయలలిత తన దత్తపుత్రుడి వివాహాన్ని నిర్వహించినప్పుడు డీఎంకే తీవ్రంగా విమర్శించింది. మరి ఇప్పుడు, డీఎంకే వారు తమ కుటుంబ సభ్యుల వివాహాన్ని గ్రీస్లో జరుపుకుంటున్నారు. చెన్నైలో వివాహ వేదికలు ఏవీ దొరకలేదా?" అని నిలదీశారు.