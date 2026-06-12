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రఫ్ఫా రఫ్పా అంటే తాటతీస్తాం : వైకాపా నేతలకు మంత్రి నారా లోకేశ్ వార్నింగ్
రఫ్ఫా రఫ్ఫా అంటూ ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తూ శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగిస్తే మాత్రం తాటతీస్తామంటూ వైకాపా నేతలకు ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్ గట్టి వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఏపీలో టీడీపీ కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటై రెండేళ్లు పూర్తి చేసుకున్న తరుణంలో తిరుపతి వేదికగా శుక్రవారం భారీ బహిరంగ సభను నిర్వహిస్తున్నారు.
ఇందులో మంత్రి మంత్రి నారా లోకేశ్ మాట్లాడుతూ, ఈ రెండేళ్ల పాలనలో జేసీబీలు, దాడులు, హత్యలు, బూతులు ఏమీలేవన్నారు. 'వేంకటేశ్వరస్వామి జోలికి వెళ్లొద్దని నాటి సీఎంను హెచ్చరించా. దేవుడితో పెట్టుకుంటే ఏం జరుగుతుందో ఇవాళ అనుభవిస్తున్నారు. గొడ్డలిపార్టీ అరాచక పాలన చూశాం.. ఎన్నో దారుణాలు జరిగాయి. ఒక్క మాస్క్ అడిగినందుకు దళిత వైద్యుడిని చంపేశారు. డ్రైవర్ సుబ్రమణ్యాన్ని చంపేసి డోర్ డెలివరీ చేసిన ఘటన చూశాం.
టీడీపీ జెండా లేకుండా చేస్తామని నాడు వైకాపా నేతలు అన్నారు. ఇవాళ ప్రజలే వైకాపా జెండా పీకేశారు.. టీమ్ 11 తీర్పు ఇచ్చారు. రఫ్ఫా..రఫ్ఫా అంటే చూస్తూ ఊరుకునేది లేదు. రెడ్ బుక్ దాని పని అది చేసుకుంటూ పోతుంది. వైకాపా అరాచకాలు చూస్తూ మౌనంగా ఉండేది లేదు. ఎన్ని ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నా.. హామీలన్నీ నెరవేరుస్తున్నాం. రాయలసీమ అంటే ఎన్టీఆర్కు చాలా ప్రేమ. నాడు కరువు వస్తే జోలె పట్టుకుని సీమ ప్రజలను ఆదుకున్నారు. మహిళలకు ప్రత్యేకంగా వర్సిటీ ఏర్పాటుచేశారు. రాయల్ సీమను రాయల్సీమగా మార్చాం. రాయలసీమలో రత్నాలు పండేలా చేసిన వ్యక్తి మన సీబీఎన్. కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరస్వామి సాక్షిగా ప్రజాప్రభుత్వం రెండేళ్ల పాలన పూర్తి చేసుకుంది' అని లోకేశ్ అన్నారు.
Sing Geetham Review: ఆసక్తిగా మలిచిన సింగీతం శ్రీనివాస్ చిత్రం... సింగ్ గీతం రివ్యూ
సింగీతం శ్రీనివాసరావు దర్శకత్వం వహించిన చిత్రాలు ఒక్కోటి ఒక్కో వినూత్నమైన కథలు. పుష్పక విమానం, ‘ఆదిత్య 369 వంటి సినిమాలు క్రియేటివ్ ఐడియాలతో చేసినవే. ఇప్పుడు కూడా 94 ఏళ్ళ వయసులో కూడా సింగ్ గీతం’ అనే సినిమా తీశారు. కల్కి దర్శకుడు నాగ్ అశ్విన్ నిర్మాత. వైయంతీ మూవీస్ అధినేతలు మరో నిర్మాతలు. మాటలు పాటలుగా వుండడమే సింగ్ గీతం ప్రత్యేకత అని చెప్పిన మాటలు నిజామా కాదా? అసలు అలాంటి సినిమా ఎలా వుంటుందనేది ఆసక్తి నెలకొంది. మరి సినిమా ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం.
చిరంజీవి 158 పొల్లాచ్చిలో షెడ్యూల్ పూర్తి - కథానాయిక పేరు త్వరలో ప్రకటన
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకుడు బాబీ కొల్లి కాంబినేషన్ లో #ChiruBobby2 / #Chiru158 చిత్రంపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ‘వాల్తేరు వీరయ్య’ భారీ బ్లాక్బస్టర్ తర్వాత ఈ విజయవంతమైన కాంబో మరోసారి చేతులు కలపడంతో అభిమానుల్లో ఉత్సాహం నెలకొంది. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై నిర్మాత వెంకట్ కె. నారాయణ ఈ చిత్రాన్ని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు.
వేదన్, రాజ్మోహన్ భేటీపై చిన్మయి ఫైర్.. విజయ్ సర్కారు డీఎంకేకు భిన్నంగా..? (video)
సింగర్ చిన్మయి మళ్లీ తెరపైకి వచ్చింది. సమాజంలో బాధితులైన మహిళలకు ఎలాంటి మద్దతు లభించడం లేదని.. కానీ ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న పురుషులు మాత్రం హీరోలు, నాయకులుగా చూపిస్తూ పెద్దపీట వేస్తున్నారని చిన్మయి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇలాంటి ఆపాలని సోషల్ మీడియాలో రాసుకొచ్చారు. ఇందుకు ఒక ఘటనను తెరపైకి తెచ్చారు. ఈ పోస్టు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
'పెద్ది'ని తొక్కేయడానికి కొందరు కావాలనే ప్లాన్డ్ నెగిటివిటీ ప్రచారం : జగపతిబాబు ఫైర్
రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం 'పెద్ది'. బుచ్చిబాబు సాన దర్శకుడు. జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్. వృద్ధి సినిమాస్ పతాకంపై నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో నటుడు జగపతి బాబు, కన్నడ నటుడు శివరాజ్ కుమార్లు ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. ఏఆర్ రెహ్మాన్ సంగీతం. జూన్ 4వ తేదీన విడుదైన ఈ చిత్రం వారం రోజుల్లో రూ.300 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లు రాబట్టింది. అయితే, ఈ చిత్రం సక్సెస్పై విపరీతమైన నెగెటివిటీ సాగింది. దీనిపై నటుడు జగపతిబాబు తీవ్రంగా మండిపడ్డారు.
బాత్రూమ్ వీడియోలతో బ్లాక్ మెయిల్ -షార్ట్ ఫిల్మ్ నటి అమూల్య ఆత్మహత్య
షార్ట్ ఫిల్మ్ నటి అమూల్య ఆత్మహత్య సంచలనం సృష్టించింది. సినిమాల్లో నటించాలని ఎన్నో ఆశలతో హైదరాబాద్ నగరానికి వచ్చిన అమూల్య కామాంధుల బ్లాక్మెయిలింగ్ తట్టుకోలేక మనస్తాపంతో బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. ఈ ఘటన జరిగిన పది రోజులు గడుస్తున్నా నిందితులపై సరైన చర్యలు తీసుకోలేదనే ఆరోపణలు స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. అమూల్య శ్రీకి సంబంధించిన కొన్ని వ్యక్తిగత బాత్రూమ్ వీడియోలను రహస్యంగా రికార్డ్ చేశారు. ఆ వీడియోలను చూపించి గత ఆరు నెలలుగా ఆమెను తీవ్ర నరకయాతనకు గురిచేశారు.