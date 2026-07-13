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అమ్మాయిలతో టీడీపీ మంత్రి అనుచరుల చిందులు? (వీడియో)
బందరు రాణి సెంటరులో ఒక జ్యూవెలరీ షాపునకు చెందిన గదుల్లో రికార్డు డ్యాన్స్ కార్యక్రమం జరిగింది. ఇందులో టీడీపీకి చెందిన ఓ మంత్రి అనుచరులు డ్యాన్స్ వేసిన వీడియోలు ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తున్నాయి. డ్యాన్స్ చేసిన వారిని మంత్రి కార్యాలయంలో పని చేసే సైదారావు, హితేష్, ఆంజనేయులుగా గుర్తించారు. ఈ ముగ్గురు కలిసి ఇద్దరు అమ్మాయిలతో నృత్యం చేస్తున్న దృశ్యాలు ఇపుడు ట్విట్టర్లో హల్చల్ చేస్తున్నాయి. గుడివాడ నుంచి పలువురు అమ్మాయిలను రప్పించుకుని ఈ అసాంఘిక కార్యక్రమాలకు పాల్పడినట్టు తెలుస్తోంది. పైగా, నృత్యం చేస్తుంటే అనుచరుల్లో ఒకరు వీడియో తీసి, వాటిని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసినట్టు సమాచారం.
ముద్దుల్లో ఏకంగా ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పిన బ్రెజిల్ ప్రేమజంట
బ్రెజిల్ దేశానికి చెందిన ఓ ప్రేమ జంట ఏకంగా ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పిది. కేవలం 30 సెకన్ల వ్యవధిలో దాదాపు 200 ముద్దులు ఇచ్చిపుచ్చుకుని గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ బుక్లో చోటుసంపాదించుకుంది. అంతర్జాతీయ ముద్దుల దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ అరుదైన ఫీట్ సాధించడం కథనంలో మరో విశేషం.
బ్రెజిల్కు చెందిన 32 ఏళ్ల రెనాటో బేమా గియా, అతని 33 ఏళ్ల ప్రియురాలు నయారా రాబర్టా రిబీరో డి మారిన్స్ ఈ రికార్డును తమ ఖాతాలో వేసుకున్నారు. అర నిమిషంలో ఏకంగా 195 ముద్దులు పెట్టుకుని, 'ఒక జంట 30 సెకన్లలో అత్యధిక ముద్దులు' అనే కేటగిరీలో కొత్త రికార్డును నెలకొల్పారు. గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించింది. తాము 'ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ జంట' అని భావించడం వల్లే ఈ రికార్డును కలిసి సాధించాలని నిర్ణయించుకున్నామని వారు తెలిపారు.
వృత్తిరీత్యా ఇద్దరూ డాక్టర్లు కావడం గమనార్హం. ఏడాది కాలంగా ప్రేమలో ఉన్న ఈ జంట, కరోనా మహమ్మారి సమయంలో ఫ్రంట్ లైన్ యోధులుగా కూడా పనిచేశారు. ఇప్పుడు తమ ఘనతల జాబితాలో గిన్నిస్ రికార్డును కూడా చేర్చుకున్నారు. రికార్డు ప్రయత్నానికి సంబంధించిన వీడియోలో, రెనాటో తన అభిమాన ఫుట్బాల్ జట్టు జెర్సీ ధరించి, నయారా చెంపపై వేగంగా ముద్దులు పెడుతుండగా, ఆమె చిరునవ్వుతో ఆస్వాదించడం కనిపించింది.
రెనాటోకు రికార్డులు సృష్టించడం కొత్తేమీ కాదు. అతను ఇప్పటికే పలు గిన్నిస్ రికార్డులను తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు. వేగంగా 10 పుస్తకాలను వరుసలో పెట్టి పడగొట్టడం, పాదాన్ని అత్యధికంగా తిప్పడం (పురుషుల విభాగంలో) వంటి రికార్డులు అతని ఖాతాలో ఉన్నాయి. ఈ తాజా విజయంతో బ్రెజిల్లో అత్యధిక ప్రపంచ రికార్డులు సాధించిన వ్యక్తిగా తాను నిలిచానని రెనాటో తెలిపాడు. అంతేగాక తన రికార్డుల ప్రయాణంలో ప్రియురాలు నయారా పేరు కూడా భాగం కావాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ ప్రయత్నం చేసినట్లు చెప్పాడు.
టైక్వాండోలో బ్లాక్ బెల్ట్ హోల్డర్ అయిన రెనాటో, తనకు గెలవడం ఒక వ్యసనం లాంటిదని అంటాడు. తన రికార్డుల ద్వారా ఇతరులను వారి లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి ప్రేరేపించాలనుకుంటున్నట్లు తెలిపాడు. "నేను ఏడీహెచీ (అటెన్షన్ డెఫిసిట్ హైపర్యాక్టివిటీ డిజార్డర్) తో బాధపడుతున్నాను. ఏడీహెచ్సీ ఉన్న వ్యక్తులు అనుకున్నది ఏదైనా సాధించగలరని నిరూపించాలనుకుంటున్నాను" అని రెనాటో పేర్కొన్నాడు. తన విజయాలు చూసి బ్రెజిల్లో మరింత మంది గిన్నిస్ రికార్డుల వైపు ఆకర్షితులవుతారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశాడు.
ఈ జంట ఇక్కడితో ఆగడం లేదు. నిమిషంలో అత్యధిక ముద్దుల రికార్డును కూడా బద్దలు కొట్టేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ప్రస్తుతం జపాన్కు చెందిన చెర్రీ యోషితాకే, కుమికో షిరటోరి పేరిట 277 ముద్దులతో ఈ రికార్డు ఉంది. తమకు ఈ రికార్డు కేవలం సంఖ్యల కోసం కాదని, తమ బంధం, సవాళ్లను స్వీకరించే తత్వం తదితర అంశాలను బలోపేరం చేసే చర్యలకు ఎంతగానో దోహదపడుతాయని పేర్కొంది.
అమ్మాయిలతో చిందులేసిన మంత్రి కొల్లు అనుచరులు— వై.యస్.ఆర్ కుటుంబం™ (@_Ysrkutumbam) July 13, 2026
బందరులోని రాణిగారి సెంటర్లో ఒక జ్యూయలరీ దుకాణంపై రూముల్లో రికార్డ్ డాన్స్..
కొల్లు రవీంద్ర కార్యాలయంలో పనిచేసే సైదారావు, హితేష్, ఆంజనేయులు
ఇద్దరూ అమ్మాయిలతో డాన్స్ వీడియోలు వైరల్..
అమ్మాయిలతో నగ్నంగా ఆడిపాడిన మంత్రి కార్యాలయ… pic.twitter.com/BQw6VZDn4E
Rashmika : రణబాలి చూసేందుకు ఆత్రుతగా వెయిట్ చేస్తున్నానంటూ రశ్మిక ఇన్ స్టా పోస్ట్
Ramayanam trailer: మహేష్ బాబు, ఎన్టీఆర్ లతో రామాయణం ట్రైలర్ అదుర్స్
జూలై 24న విడుదల కానున్న నితేష్ తివారీ 'రామాయణం: మొదటి భాగం' ట్రైలర్పై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. రణబీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి, యష్ నటించిన ఈ చిత్రం ఈ దీపావళికి థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. అయితే, అభిమానులు ట్రైలర్ కోసం వేచి ఉండలేకపోయినట్లుంది, అందుకే వారు టాలీవుడ్ తారలతో ఏఐ రూపొందించిన ట్రైలర్ను సృష్టించారు.
'మా ఇంటి బంగారం'తో సెంచరీ కొట్టిన సమంత (వీడియో)
హీరోయిన్ సమంత తాజాగా నటించిన చిత్రం మా ఇంటి బంగారం. హీరోయిన్ ప్రాధాన్యత ఉన్న చిత్రంగా తెరకెక్కింది. గత నెల 19వ తేదీన విడుదలైన ఈ చిత్రం ఘన విజయం సాధించడంతో పాటు రూ.100 కోట్ల వసూళ్ల క్లబ్లో చేరింది. దీంతో చిత్రం బృందం అధికారికంగా రూ.100 కోట్ల కలెక్షన్ పోస్టర్ను ఆదివారం రిలీజ్ చేసింది. మరోవైపు, ఈ చిత్రం ఈ నెల 19వ తేదీ నుంచి జియో హాట్ స్టార్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. అలాగే, రూ.100 కోట్లు వసూలు చేసిన తొలి నాయిక ప్రాధాన్యం కలిగిన చిత్రంగా రికార్డు సృష్టించింది.
అసోసియేషన్ వివాదం : జానీ మాస్టర్ భార్యపై డ్యాన్సర్ల ఆగ్రహం
తెలుగు ఫిల్మ్ డ్యాన్సర్స్ అసోసియేషన్లో వివాదం చెలరేగింది. దీంతో అసోసియేషన్ అధ్యక్షురాలు, కొరియోగ్రాఫర్ జానీ మాస్టర్ సతీమణి సుమలతపై పలువురు డ్యాన్సర్లు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అధ్యక్షురాలి హోదాలో సుమలత ఏకపక్షంగా వ్యవహరిస్తున్నారంటూ వారు ఆరోపిస్తున్నారు. పైగా, సుమలత తీరును నిరసిస్తూ అసోసియేషన్కు చెందిన 10 మంది డ్యాన్సర్లు రాజీనామా చేశారు. ఫెడరేషన్ అనుమతి లేకుండా ఉప ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు సుమలత సిద్ధం కావడంతో ఈ వివాదం చెలరేగినట్టు సమాచారం.
ముగిసిన సర్వసామ్రాజ్ఞి ఎస్.జానకి అంత్యక్రియలు
వృద్దాప్యంతో పాటు అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతూ శనివారం మధ్యాహ్న ఆస్పత్రిలో చేరిన ప్రముఖ దిగ్గజ గాయని, స్వరసామ్రాజ్ఞి ఎస్.జానకి అంత్యక్రియలు ఆదివారం సాయంత్రం ముగిశాయి. ఆమె కోరిక మేరకు మైసూరులోని తమ ప్రైవేట్ ఎస్టేట్లో వీటిని పూర్తి చేశారు. ఈ అంత్యక్రియలను కర్నాటక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారిక లాంఛలనాతో నిర్వహించింది. జానకికి ఆమె మనుమరాలు అప్సర విద్యుల అంతిమ సంస్కారాలను నిర్వహించారు.